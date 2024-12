Les joueurs pourront débuter leur aventure sportive sur Nintendo Switch avec un coach personnel et de nouvelles manières de jouer.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer sortira le 5 décembre 2024 sur Nintendo Switch. Avec une paire de manettes Joy-Con, les joueurs pourront découvrir un entraînement adapté à leur style de vie et choisir l’un des six coachs proposés pour les accompagner dans des exercices de boxe et d’esquive au rythme de 30 nouvelles pistes instrumentales.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer permet aux joueurs de se lancer directement dans un entraînement rapide depuis l’écran titre, sans menu intermédiaire. Il est aussi possible de personnaliser l’entraînement en choisissant une intensité Faible, Normale ou Élevée, les zones du corps que vous souhaitez travailler, si vous préférez des étirements normaux ou dynamiques, et même la durée et la cadence des exercices. Le mode Entraînement libre permet par ailleurs de composer un entraînement à la carte.

Avec le nouveau mode Boxe assise, vous pourrez vous dépenser en position assise en réglant divers paramètres comme la difficulté et la durée. Dans le nouveau mode Exercice des gants, vous pourrez travailler différents coups de poing en visant les gants de votre coach et en réalisant des combos.

Les coachs personnels sont là pour aider les joueurs à rester motivés. Il y en a six en tout, dont deux nouveaux, qui ont chacun leur propre personnalité ainsi que des tenues et des styles qui peuvent être débloqués en jouant.

