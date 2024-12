La nouvelle rumeur concernant la Nintendo Switch 2 implique maintenant un fabricant de coques et des protections d’écran qui seraient déjà disponibles à l’achat, avec des photos à l’appui.

Des annonces pour ces accessoires ont été repérées sur Alibaba, un site de commerce chinois. Actuellement, il semble que les consommateurs peuvent acheter des coques et des protections d’écran pour la Nintendo Switch 2 – bien qu’il n’y ait aucun moyen de vérifier leur authenticité pour le moment.

Notez que l’image de la protection d’écran semble être une comparaison de taille entre la Nintendo Switch originale et la supposée Nintendo Switch 2. Cette dernière est décrite comme ayant un écran plus grand et un format globalement plus imposant. On remarque également l’absence d’espace pour un capteur de luminosité. Les fabricants d’accessoires reçoivent souvent des moules pour des appareils non annoncés afin de faciliter la production d’accessoires. Par ailleurs, des plans supposés imprimés en 3D pour la Switch 2 circulent en ligne depuis plusieurs mois, que Digital Foundry a qualifié d’« presque certainement réel ».

En ce qui concerne l’étui pour la Switch, ses dimensions sont de 290 mm de longueur, 135 mm de hauteur et 50 mm de profondeur. B De plus, nous restons prudents concernant l’image de la coque, notamment à cause du logo « Nintendo Switch 2 », qui semble un peu douteux. Hier, une autre grande rumeur autour de la Nintendo Switch 2 faisait état d’une fuite concernant le design des Joy-Con.