Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC) compte déjà des milliers de cartes, dont beaucoup arborent des illustrations incroyables. Cependant, une nouvelle carte réalisée par un artiste très spécial vient d’être dévoilée, et elle pourrait bien être l’une des plus captivantes à ce jour.

Une carte Pokémon à venir présente une illustration signée Tetsuo Hara, le célèbre artiste derrière le manga et l’anime Fist of the North Star (Hokuto no Ken). La carte met en avant Palafin dans un style visuel frappant, en se concentrant sur sa forme de héros évoluée. Cette carte Palafin aura les mêmes caractéristiques que la carte Palafin ex dessinée par PLANETA Mochizuki. Elle sera incluse dans le pack haut de gamme “Terastal Fes ex”, prévu pour sortir au Japon le 6 décembre 2024.