Le jeu The Hundred Line: Last Defense Academy vient de dévoiler sa date de sortie, les détails d’une édition limitée, et bien plus encore.

Le jeu sortira le 24 avril 2025. C’est désormais confirmé : XSEED assurera la distribution et proposera une édition limitée.

Contenu de l’édition limitée :

Un artbook avec des illustrations signées par les artistes populaires Rui Komatsuzaki et Shimadoriru

et Un CD contenant 10 musiques de la bande originale du jeu

Un diorama en acrylique représentant les personnages principaux

Un pin métallique « Last Defense Academy »

Une carte artistique lenticulaire

Une nouvelle originale imprimée de The Hundred Line

15 cartes d’art des personnages

Synopsis du jeu :

Takumi Sumino est un adolescent parfaitement ordinaire vivant dans le Complexe résidentiel de Tokyo, un lieu où tout est calme et prévisible. Mais sa vie bascule le jour où des monstres étranges attaquent la ville, semant le chaos. Une créature mystérieuse appelée SIREI lui propose alors un pouvoir unique pour protéger ceux qu’il aime… à une seule condition : il doit se poignarder en plein cœur !

Il se réveille ensuite à la Last Defense Academy, une immense école perdue au milieu de nulle part, encerclée par des flammes surnaturelles. Takumi et 14 autres étudiants ont été recrutés pour intégrer l’Unité Spéciale de Défense, une équipe chargée de défendre l’école pendant les 100 prochains jours. Ces élèves initiés peuvent transformer leur sang en une substance mystérieuse appelée Hemoanima, leur conférant des capacités surnaturelles. Mais jusqu’où sont-ils prêts à aller pour retrouver une vie normale et repousser les envahisseurs grotesques de leur école ? Une guerre de 100 jours emplie de désespoir commence…

Points clés :