Ce nouveau pack console inclut la Nintendo Switch – Modèle OLED (blanc), Mario Kart 8 Deluxe préinstallé et un abonnement individuel de 12 mois à Nintendo Switch Online

Faites rugir vos moteurs et foncez dans le monde de Mario et ses amis : le nouveau pack console Nintendo Switch – Modèle OLED (blanc) + Mario Kart 8 Deluxe est maintenant disponible en Europe. Ce pack inclut le jeu préinstallé ainsi qu’un abonnement de 12 mois à Nintendo Switch Online.

Mario Kart 8 Deluxe est le plus grand Mario Kart jamais créé. Des personnages célèbres de Nintendo, dont Mario, Luigi, Yoshi, Link de la série The Legend of Zelda, ainsi que les Inklings garçon et fille de la série Splatoon s’affrontent sur 48 circuits. En plus des modes course*1 et bataille en multijoueur local ou en ligne, Mario Kart 8 Deluxe propose également cinq classes de vitesse, comme l’ultrarapide 200cc, ainsi qu’une compatibilité avec de nombreux amiibo.

Les joueurs vont pouvoir booster Mario Kart 8 Deluxe avec son DLC*2 Pass circuits additionnels pour profiter d’encore plus de rampes, de virages et de sauts sur 48 circuits supplémentaires. Les six vagues du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sont accessibles sans coût supplémentaire avec un abonnement payant au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel, ou en achetant le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, disponible séparément sur le Nintendo eShop.

La console Nintendo Switch – Modèle OLED inclut un écran OLED 7 pouces, un large support ajustable, une station d’accueil avec port Ethernet (câble Ethernet vendu séparément), une mémoire interne de 64 Go*3 et un système audio amélioré en mode portable ou en mode sur table. Les joueurs peuvent jouer sur le téléviseur et partager les manettes Joy-Con détachables pour s’amuser immédiatement en multijoueur. Et à l’instar des consoles Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch – Modèle OLED est une console nomade et polyvalente qui permet à l’utilisateur de jouer partout.

Le pack console Nintendo Switch – Modèle OLED (blanc) + Mario Kart 8 Deluxe inclut un abonnement de 12 mois à Nintendo Switch Online. Nintendo Switch Online permet aux joueurs de profiter au maximum de l’expérience Nintendo Switch en proposant de nombreux avantages. L’abonnement payant comprend le jeu en ligne pour les titres Nintendo Switch compatibles, les sauvegardes en cloud pour enregistrer automatiquement et en toute sécurité les données de jeu en ligne, l’accès à une bibliothèque de plus de 100 jeux NES, Super Nintendo et Game Boy, des offres exclusives telles que les Jeux à l’essai, des titres exclusifs, des produits que seuls les membres Nintendo Switch Online peuvent acheter, et bien plus encore.

Notes :

*1 Connexion Internet requise durant le jeu en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert une souscription payante.

*2 Les vagues de circuits ne peuvent pas être achetées individuellement. Un exemplaire du jeu Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch est nécessaire pour pouvoir utiliser le contenu de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels. Une mise à jour logicielle gratuite est nécessaire. Une connexion Internet haut débit est nécessaire pour télécharger les mises à jour logicielles. L’enregistrement et l’association d’un compte Nintendo ainsi que l’acceptation des conditions d’utilisation et de la politique de confidentialité Nintendo sont nécessaires.

*3 Une partie de l’espace de la mémoire interne est réservée au fonctionnement du système. Les joueurs peuvent augmenter facilement l’espace de stockage en utilisant une carte microSDXC d’une capacité maximale de 2 To (vendue séparément).