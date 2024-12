En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de RollerCoaster Tycoon Classic sur Nintendo Switch afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

RollerCoaster Tycoon® Classic est une nouvelle expérience de RCT, remasterisée en 2017 par le créateur de la série, Chris Sawyer, afin de combiner les meilleurs aspects de deux des jeux RCT les plus aboutis et les plus appréciés de l’histoire de la série : RollerCoaster Tycoon® et RollerCoaster Tycoon® 2. Roller Coaster Tycoon Classic inclut également les packs d’extension Boîte à outils, Mondes délirants et Tornade du temps ! Créez et gérez des parcs époustouflants dotés des attractions les plus incroyables. RCT Classic inclut à la fois véritable jouabilité, profondeur de gameplay et le style graphique unique des jeux RollerCoaster Tycoon® originaux pour de Chris Sawyer. Dans ce jeu regorgeant de contenu, les joueurs peuvent concevoir et construire montagnes russes et attractions, aménager leurs parcs et gérer le personnel et les finances, le tout pour contenter les visiteurs et réaliser des bénéfices. Serez-vous le prochain magnat des montagnes russes ?

– La simulation originale de montagnes russes : grâce à un nouveau jeu qui combine les meilleurs éléments des deux titres d’anthologie, découvrez ce qui rendait RollerCoaster Tycoon® et RollerCoaster Tycoon® 2 si amusants.

– Construction de montagnes russes : créez des montagnes russes extraordinaires – Bâtissez rapidement un modèle prédéfini, ou utilisez les outils de construction intuitifs pour concevoir vos propres attractions pièce par pièce.

– Concepteur de parc : assurez la satisfaction de vos visiteurs en bâtissant des attractions paisibles ou déchaînées, des stands de nourriture et de boissons, des attractions aquatiques et même des moyens de transport pour faire traverser le parc aux visiteurs. Personnalisez votre parc en établissant et en aménageant le paysage, et en traçant des chemins le parcourant.

– Gestion de parc : gérez le marketing et les finances de votre parc, de manière à générer des profits tout en attirant plus de visiteurs. Organisez votre personnel de manière à ce que le parc fonctionne au mieux et se présente sous son meilleur jour.

– Des environnements stimulants : bâtissez le parc ultime dans divers environnements vous mettant au défi, de la quiétude des Forêts frontalières à l’activité commerciale bouillonnante du Parc Megaworld.

– Scénarios de parc : progressez à travers 95 scénarios de parc d’anthologie de RollerCoaster Tycoon® et RollerCoaster Tycoon® 2.

– Gameplay authentique : graphismes isométriques classiques, avec la musique et les effets sonores originaux des parcs d’attractions.

– Du contenu à foison : inclut des centaines de types de montagnes russes et d’attractions, ainsi que des douzaines de magasins, stands et bâtiments différents.