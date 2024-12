D’après une vidéo récente de SuperMetalDave64 sur YouTube, il a découvert une offre d’emploi qui semble confirmer des rumeurs sur la console. Nintendo of America recherche un ingénieur électromécanique pour son siège à Redmond, Washington.

Voici quelques-unes des compétences demandées dans cette offre :

Expérience en théorie des lignes de transmission et compréhension de ses implications sur la conception pratique des circuits imprimés (PCB). Une formation ou expérience dans ce domaine est un atout à mentionner dans la candidature.

Expertise en signaux haute vitesse et alimentation pour des conceptions de PCB contenant des éléments tels que PCIE, DDR4, MIPI, SD/SD Express.

Connaissance approfondie des normes IPC et des meilleures pratiques de conception pour la fabrication de circuits imprimés.

Pour ceux qui ne le savent pas, la théorie des lignes de transmission traite des principes guidant le passage des ondes électromagnétiques, comme l’électricité, à travers des lignes conductrices. C’est ce qui rend tous nos gadgets fonctionnels et permet la distribution d’électricité dans nos maisons. SuperMetalDave64 interprète cela comme un signe que Nintendo cherche à ajouter de nouvelles fonctionnalités à la Switch 2. Plus précisément, il pense que Nintendo souhaite optimiser les performances de la Switch 2 en utilisant le nouveau standard microSD de Samsung, le SD Express.

WCCFTech avait déjà émis l’hypothèse que Samsung collaborait avec Nintendo pour développer le standard SD Express lorsque Samsung l’a annoncé en septembre dernier. Ce standard promet des vitesses de transfert allant jusqu’à 800 Mo/s. Mais pourquoi Nintendo investirait il dans une technologie qui n’est même pas encore commercialisée ?

Cela s’explique par les exigences accrues des jeux modernes. Ces derniers poussent les joueurs à passer des disques durs (HDD) aux SSD, qui offrent des vitesses bien supérieures (jusqu’à 3 000 Mo/s contre un maximum de 600 Mo/s pour les HDD connectés en SATA). Bien que les 800 Mo/s des cartes SD Express soient loin des SSD, c’est une nette amélioration par rapport à la vitesse théorique moyenne des cartes microSD actuelles, comme les cartes SanDisk Nintendo (60 Mo/s) ou même les meilleures cartes microSDXC, qui atteignent 150 Mo/s. Si Nintendo semble miser sur une technologie « moins puissante », c’est en accord avec sa vision de la technologie. Plutôt que de maximiser la performance brute, Nintendo privilégie l’efficacité énergétique pour offrir des sessions de jeu prolongées. Cette philosophie, héritée de Gunpei Yokoi, se retrouve encore dans la Switch, qui affiche les meilleures performances par watt parmi toutes les consoles modernes.

Avec l’aide de Nvidia, Nintendo a déjà montré qu’il pouvait surmonter les limites matérielles, comme en témoigne l’adaptation impressionnante de jeux comme Doom Eternal ou The Witcher 3: Wild Hunt sur la Switch. Avec la Switch 2, Nintendo voudrait pousser ces limites encore plus loin, notamment en tirant parti du stockage UFS supposé pour la mémoire interne et en étendant ces capacités à la mémoire externe via des cartes SD Express. Enfin, certains espèrent que Nintendo inclura un port NVMe M.2 dans la Switch 2, mais cela pourrait dépasser les capacités du matériel prévu. Quant aux cartes SD Express, leur prix reste une inconnue, mais elles pourraient devenir essentielles pour jouer à des jeux de neuvième génération sur la Switch 2.