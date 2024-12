La version remasterisée du jeu culte de survival horror marque un retour sanglant dans l’univers glaçant d’un des films d’horreur les plus influents de tous les temps.

En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de The Thing: Remastered sur Nintendo Switch afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Créé en collaboration avec Universal Products & Experiences, The Thing: Remastered est une restauration fidèle en HD du jeu culte de 2002, un shooter de survival horror à la troisième personne inspiré du film iconique de Universal Pictures sorti en 1982, The Thing.

Là où le film s’arrête, une nouvelle terreur commence.

Dans la toundra glacée de l’Arctique, un mystérieux extraterrestre métamorphe a exterminé l’équipage de la station de recherche américaine Outpost #31. Dans The Thing: Remastered, les joueurs incarnent le capitaine J.F. Blake, chef d’une équipe des Forces Spéciales de l’armée américaine envoyée pour enquêter sur les terrifiants événements décrits dans le film original. Pris au piège par les éléments et risquant l’infection par une entité monstrueuse, Blake doit maintenir la cohésion de son équipe pour survivre, en gagnant leur confiance et en évitant que la peur et la paranoïa ne les détruisent… ou ne le détruisent lui-même.

Caractéristiques principales de The Thing: Remastered :

Retour à Outpost #31 : Continuez l’histoire de The Thing et affrontez des monstres terrifiants, des araignées-têtes rampantes aux gigantesques boss multi-tentaculaires.

: Continuez l’histoire de The Thing et affrontez des monstres terrifiants, des araignées-têtes rampantes aux gigantesques boss multi-tentaculaires. Qui est là ? : Commandez une équipe de quatre PNJ, parmi des classes de personnages comme Soldat, Médecin ou Ingénieur, à travers 11 niveaux angoissants.

: Commandez une équipe de quatre PNJ, parmi des classes de personnages comme Soldat, Médecin ou Ingénieur, à travers 11 niveaux angoissants. La cachette la plus chaude : Méfiez-vous, un membre de votre équipe pourrait ne pas être ce qu’il semble. L’alien métamorphe pourrait se cacher parmi eux.

: Méfiez-vous, un membre de votre équipe pourrait ne pas être ce qu’il semble. L’alien métamorphe pourrait se cacher parmi eux. Ne perdez pas pied : Gagnez la confiance de vos coéquipiers et réduisez leurs niveaux de peur pour éviter qu’ils ne deviennent désobéissants ou ne succombent à la paranoïa.

: Gagnez la confiance de vos coéquipiers et réduisez leurs niveaux de peur pour éviter qu’ils ne deviennent désobéissants ou ne succombent à la paranoïa. Terreur extraterrestre ultime : Modèles, textures et animations améliorés à la main par Nightdive, avec des effets lumineux et atmosphériques renforcés.

: Modèles, textures et animations améliorés à la main par Nightdive, avec des effets lumineux et atmosphériques renforcés. Visuels époustouflants : Résolution allant jusqu’à 4K et 120 FPS sur PC, PlayStation 5, et Xbox Series X|S.

: Résolution allant jusqu’à 4K et 120 FPS sur PC, PlayStation 5, et Xbox Series X|S. Échec et mat : Succès et trophées disponibles sur Windows PC via Steam, PlayStation, et consoles Xbox.

Nightdive Studios, en partenariat avec Universal Products & Experiences, a modernisé ce classique terrifiant grâce à son moteur propriétaire KEX, permettant une expérience de jeu sur les appareils de dernière génération avec une résolution pouvant atteindre 4K à 120 FPS. Les améliorations incluent des modèles de personnages retravaillés, des textures affinées et des animations améliorées, accompagnées d’un rendu 3D avancé pour des effets lumineux et atmosphériques immersifs. Le résultat est un remaster à la fois captivant et horriblement détaillé qui redonne vie à ce jeu culte pour un nouveau public.

« En restant fidèle à l’esprit de l’un des organismes extraterrestres les plus emblématiques de la pop culture, The Thing: Remastered apparaît là où on l’attendait le moins », a déclaré Larry Kuperman, directeur du développement commercial chez Nightdive Studios. « Pour toute l’équipe de Nightdive, ce fut un honneur de collaborer avec Universal et des membres de l’équipe de développement originale pour non seulement remasteriser le jeu The Thing, mais aussi réaliser la vision initiale du jeu. Nous espérons que les fans du monde entier apprécieront leur retour à Outpost #31. »