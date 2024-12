Vivez la double vie d’un aventurier intrépide et d’un marchand rusé ! Plongez dans des dimensions trépidantes pleines de butins brillants et d’ennemis indésirables. Développez votre boutique, bricolez des armes et des gadgets, et faites-vous une place au sein d’une communauté de naufragés.

L’éditeur 11 bit studios et le développeur Digital Sun ont annoncé Moonlighter 2: The Endless Vault, une suite roguelike action-RPG, prévue pour 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC (Steam). Pour l’instant, cette liste ne mentionne pas la Switch. Cependant, étant donné la popularité du premier opus sur l’eShop, il y a de l’espoir que la console hybride de Nintendo soit éventuellement incluse — voire même une sortie sur une hypothétique « Switch 2 ».

« Le premier Moonlighter a été un moment clé pour nous, marquant la croissance de Digital Sun en tant qu’équipe », a déclaré Javier Gimenez, PDG de Digital Sun, dans un communiqué de presse. « Cinq ans plus tard, Moonlighter 2: The Endless Vault reflète tout ce que nous avons appris au fil du temps. Nous mettons tout notre savoir-faire pour créer un jeu non seulement meilleur, mais débordant encore plus de charme dans chaque détail. »

À propos

La suite tant attendue du roguelike mêlant aventure et gestion de boutique est arrivée ! Tout en conservant l’équilibre apprécié entre exploration de donjons et gestion commerciale, Moonlighter 2: The Endless Vault élève la série à de nouveaux sommets avec une portée élargie et une qualité raffinée dans chaque aspect.

Préparez votre fidèle sac à dos, remplissez-le de reliques rares venues de dimensions en perpétuel changement, et vendez vos trouvailles dans votre boutique accueillante !

Gameplay

Reprenez le rôle de Will, l’intrépide marchand, dans cette suite du roguelike action-RPG à succès où aventure et commerce se croisent ! Incarnez un héros en explorant des dimensions vibrantes et changeantes pour découvrir des reliques mystérieuses. Affrontez des ennemis sans fin, des pièges vicieux et des défis dynamiques, armé d’un arsenal varié—dont votre emblématique sac à dos polyvalent. Organisez stratégiquement vos reliques dans celui-ci pour débloquer d’innombrables effets et maximiser vos gains après chaque expédition.

De retour dans votre boutique chaleureuse, qui fait également office de maison, transformez votre butin en profit ! Négociez les meilleurs prix, aidez vos clients avec soin, et maintenez votre magasin en parfait état en débloquant des avantages temporaires, en ajoutant des touches décoratives, et en gérant les imprévus. Investissez vos gains pour non seulement améliorer le charme de votre boutique—rendant chaque transaction plus fluide—mais aussi pour upgrader votre équipement, garantissant que chaque aventure devienne encore plus fructueuse. Voilà ce que signifie la vie d’un marchand aventurier.

Dans l’univers de Moonlighter, les marchands voyagent entre des mondes interconnectés pour vendre des merveilles uniques. Will, le protagoniste, explorait ces royaumes, récupérant du butin et vendant ses trésors dans sa boutique animée.

Après les événements du premier jeu, Will perd sa dimension d’origine et se retrouve naufragé dans la terre étrange et grouillante de blobs nommée Tresna, accompagné de visages familiers et de nouveaux alliés.

Un jour, un homme d’affaires puissant et collectionneur passionné de reliques lui fait une offre alléchante : si le marchand-héros rapporte des trésors issus de trois dimensions mystérieuses, ce bienfaiteur énigmatique promet de ramener Will et ses amis chez eux.

Mais à quel prix cet accord sera-t-il honoré ?

Caractéristiques principales :