En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered sur Nintendo Switch afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Revivez le conflit épique entre Kain et Raziel avec ses graphismes d’origine ou en version remasterisée dans Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered. Affrontez le destin au cours de votre quête de vengeance, déplacez vous entre la dimension spectrale et la dimension matérielle, et développez vos pouvoirs en dévorant les âmes de vos ennemis.