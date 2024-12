Dans la mise à jour de Nintendo Music de cette semaine, Nintendo a ajouté la bande originale du jeu Wave Race 64, sorti en 1996 sur N64.

Cette bande-son comprend 32 pistes et dure 36 minutes. Vous pourrez écouter les morceaux de l’écran titre, de l’écran de sélection du bateau, de Sunny Beach et de la ville fantaisiste de Twilight City. Il y a également des versions sélectionnées de chansons de 1996 et 1997. Voici la liste complète des morceaux de Wave Race 64 inclus dans cette dernière mise à jour de Nintendo Music :