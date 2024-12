Célébrez le 25e anniversaire de Soul Reaver avec cette collection de deux jeux, restaurée pour les plateformes modernes avec des graphismes améliorés, des contrôles repensés et bien d’autres améliorations !

Aspyr et Crystal Dynamics sont ravis de lancer dès aujourd’hui Legacy of Kain™ Soul Reaver 1 & 2 Remastered sur Nintendo Switch, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam et l’Epic Games Store au prix de 29,99 $. Développée et publiée par Aspyr, cette collection réunit les versions remastérisées des célèbres jeux d’action-aventure Legacy of Kain™ Soul Reaver et Legacy of Kain™ Soul Reaver 2, sublimées pour les plateformes modernes avec des textures, modèles et effets visuels en haute résolution. Elle propose également un nouveau mode photo, une caméra améliorée, de nouvelles options de contrôle, une performance optimisée, et bien plus encore.

Pour célébrer le 25e anniversaire du jeu original Legacy of Kain™ Soul Reaver, cette collection remastérisée offre aux fans de longue date comme aux nouveaux joueurs une opportunité parfaite de découvrir le conflit épique entre Kain et Raziel. Plongez dans une histoire intemporelle de vampires, de trahison et de vengeance, tout en explorant le monde envoûtant de Nosgoth avec une fidélité visuelle inédite.

Jouez à votre façon. Alternez à tout moment entre les graphismes originaux et les visuels remastérisés, et profitez de commandes améliorées. Découvrez de nouvelles fonctionnalités comme une carte et une boussole intégrées, un mode photo, des succès à débloquer, et bien plus !

Caractéristiques principales :

Vivez une histoire légendaire de vampires et de vengeance : Des siècles après que votre maître Kain vous ait trahi et exécuté, vous revenez à la vie pour mener une quête implacable de vengeance.

Des siècles après que votre maître Kain vous ait trahi et exécuté, vous revenez à la vie pour mener une quête implacable de vengeance. Maniez les pouvoirs d’un spectre : Affrontez vos anciens frères vampires grâce à vos griffes, vos décharges d’énergie télékinétique et la lame spectrale élémentaire. Renforcez-vous en dévorant les âmes de vos ennemis.

Affrontez vos anciens frères vampires grâce à vos griffes, vos décharges d’énergie télékinétique et la lame spectrale élémentaire. Renforcez-vous en dévorant les âmes de vos ennemis. Changez de dimension : L’Ancien Dieu vous a conféré la capacité de passer entre les royaumes Spectral et Matériel. Utilisez ces pouvoirs pour résoudre des énigmes, découvrir de nouveaux chemins et terrasser vos ennemis.

L’Ancien Dieu vous a conféré la capacité de passer entre les royaumes Spectral et Matériel. Utilisez ces pouvoirs pour résoudre des énigmes, découvrir de nouveaux chemins et terrasser vos ennemis. NOUVEAU ! Graphismes remastérisés : Passez instantanément des graphismes originaux aux visuels remastérisés, avec des textures, des modèles et des effets visuels améliorés.

Passez instantanément des graphismes originaux aux visuels remastérisés, avec des textures, des modèles et des effets visuels améliorés. NOUVEAU ! Mises à jour et fonctionnalités : Explorez Nosgoth avec une nouvelle carte et une boussole, immortalisez vos moments préférés grâce au mode photo et débloquez de nouveaux succès et trophées.

Explorez Nosgoth avec une nouvelle carte et une boussole, immortalisez vos moments préférés grâce au mode photo et débloquez de nouveaux succès et trophées. NOUVEAU ! Contenus bonus : Découvrez une carte interactive de l’histoire, des croquis inédits, et explorez des environnements issus des légendaires « niveaux perdus ».

Legacy of Kain™ Soul Reaver 1 & 2 Remastered est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam et l’Epic Games Store.