Souvenez-vous, en aout 2020 débarquait sur Nintendo Switch Fairy Tail par Guts ! Fairy Tail avait trouvé un succès populaire, à défaut de convaincre les critiques, ce qui a sûrement donné envie d’en faire une suite. Nous avions testé et plutôt apprécié ce jeu à l’époque. « Suite » de 4 autres jeux faits chez Konami, ce nouveau titre reprenait l’histoire en cours de route. Disponible en cette fin d’année sur Nintendo Switch, ce nouvel opus propose une autre branche de l’histoire à revisiter. Avec un tout nouveau système de combat, cet épisode réussira-t-il à nous convaincre cette fois ?

Comme pour le premier opus, l’histoire n’est à aucun moment contée. Le jeu part du principe que vous avez lu le manga et s’affranchit de revenir sur le scénario. Comme je ne peux pas raconter toute l’histoire de ce manga très riche, je vous propose un bref récapitulatif de ce qui s’est passé entre la fin du premier jeu et ce nouvel opus.

Une histoire sans début

Après la fin de l’arc Tartaros, une période de transition d’un an, souvent appelée l’année manquante, marque un tournant dans l’histoire de Fairy Tail. Après avoir combattu des ennemis terrifiants comme les Neuf Portes Démoniaques et affronté Acnologia de près, la guilde est profondément affaiblie. C’est alors que Makarov, le maître de Fairy Tail, prend une décision bouleversante : dissoudre la guilde. Ce choix, bien qu’inattendu, est motivé par son désir de protéger les membres de Fairy Tail d’une menace encore plus grande : l’empire Alvarez, un immense royaume situé de l’autre côté du continent, et doté d’une puissance militaire et magique inégalée. Makarov décide de partir seul pour infiltrer cet empire, espérant trouver un moyen d’éviter une guerre inévitable.

Avec la dissolution de la guilde, les membres de Fairy Tail se dispersent. Chacun emprunte une voie personnelle, souvent marquée par la quête de sens et de renouveau. Natsu, frustré par son impuissance face à des adversaires comme Zeref et Acnologia, décide de voyager avec Happy pour s’entraîner et devenir plus fort. Durant cette année, il perfectionne ses techniques de chasseur de dragons, développant notamment le mode King’s Fire Dragon, une transformation incroyablement puissante. Lucy, quant à elle, reste à Crocas, la capitale de Fiore. Elle se reconvertit en journaliste pour le magazine Sorcerer Weekly, tout en poursuivant ses recherches sur les anciens membres de la guilde. Lucy ne perd jamais espoir de voir Fairy Tail renaître.

Gray, profondément marqué par la mort de son père Silver, choisit de s’isoler pour gérer son chagrin. Il passe une partie de l’année avec Juvia, qui tente de l’aider à surmonter sa douleur. Cependant, il finit par s’éloigner, cherchant à maîtriser la magie démoniaque qu’il a héritée des combats contre Tartaros. Wendy, de son côté, rejoint temporairement la guilde Lamia Scale pour continuer son entraînement et trouver un nouveau but. Erza, elle aussi, s’engage comme mercenaire et prend le temps de réfléchir à sa responsabilité en tant que leader de Fairy Tail. Pendant ce temps, Gajeel et Levy rejoignent une nouvelle structure appelée le Conseil de la Magie, où ils travaillent comme agents pour surveiller les activités des guildes restantes.

Pendant que les membres de Fairy Tail s’éparpillent et évoluent chacun de leur côté, Makarov découvre l’ampleur de la menace posée par Zeref. En infiltrant Alvarez, il apprend que cet empire est gouverné par lui-même, ayant réuni les Douze Spriggan, une élite de mages terriblement puissants, et le Dragon Noir, Acnologia. Leur objectif est de s’emparer de Fairy Heart, une magie légendaire cachée dans Fairy Tail et pouvant offrir une énergie illimitée. Makarov comprend rapidement que Zeref ne reculera devant rien pour accomplir ses desseins.

Un an après la dissolution de la guilde, Natsu et Happy reviennent à Magnolia. Ils trouvent une ville transformée, marquée par l’absence de Fairy Tail. Natsu, avec une détermination renouvelée, retrouve Lucy et, ensemble, ils commencent à rassembler les anciens membres de la guilde, posant ainsi les bases de la renaissance de Fairy Tail et préparant le terrain pour la confrontation finale contre l’empire Alvarez.

Une régénération qui intéresse

Le prologue de l’histoire de cet opus commence après le retour de Makarov à la guilde. Fairy Tail 2 nous propose de jouer cet arc final, réimaginé sous la forme d’un RPG, et de découvrir ce qui se passe après la bataille finale grâce à une histoire originale inédite intitulée La clé de l’inconnu.

Côté histoire, on est bien servis, avec l’un des meilleurs passages du manga et une histoire originale. Oui c’est un peu long à lire, mais l’ensemble des informations données ci-dessus sont indispensables pour bien comprendre le reste de l’histoire que vous allez parcourir. On aurait quand même aimé une mini-cinématique, même en diapo, pour revenir sur les éléments importants du scénario. L’absence de cette feature rend le jeu complexe à suivre pour les non-initiés.

Fairy Tail 2 bénéficie d’une direction artistique fidèle à l’anime et au manga. Les personnages emblématiques comme Natsu, Lucy et Erza sont superbement modélisés (vive le fan-service), avec des animations fluides et des effets impressionnants. On retrouve bien évidemment toujours le moteur spécial Guts pour l’animation de la poitrine des héroïnes (oui, même à travers une armure en métal…). Les environnements, bien que variés, peuvent parfois sembler un peu vides en raison des limitations techniques sur Nintendo Switch.

Une belle balade dans un écrin qui lui sied

La bande-son originale est un point fort du jeu, proposant des musiques épiques et émotionnelles qui accompagnent bien les combats et les moments narratifs. Les doublages japonais renforcent l’immersion, avec des performances vocales convaincantes et fidèles aux personnages. Les contrôles sur Nintendo Switch sont bien adaptés, avec des commandes intuitives pour exécuter des attaques magiques et gérer les actions en temps réel. Le mode portable offre une expérience fluide, bien que quelques baisses de résolution soient perceptibles dans cette configuration.

Le jeu propose une exploration dans des environnements variés, inspirés directement de l’univers de Fairy Tail. Vous pouvez visiter des lieux emblématiques comme Magnolia, le siège de la guilde, ainsi que de vastes zones extérieures, y compris des donjons et des champs de bataille. L’exploration est semi-libre, avec des quêtes principales et secondaires, des secrets cachés et des défis supplémentaires pour prolonger la durée de vie.

Le passage d’un système au tour par tour à un système de combat en temps réel constitue un changement majeur par rapport au premier jeu. Chaque ennemi aura une jauge de rupture en plus de sa santé. Briser ces jauges est la clé de la maîtrise du combat. En effectuant des attaques normales, les joueurs remplissent une jauge d’action qui peut être utilisée pour déclencher des attaques puissantes.

Les détails du changement

Les joueurs peuvent augmenter la jauge de rang de fée en utilisant des SP pour activer des compétences. Lorsque la jauge est complètement remplie, le rang de fée augmente de 1. Les joueurs peuvent alors déclencher une puissante attaque de lien avec l’un des personnages du groupe actif. Lorsque toutes les jauges sont remplies, un raid à l’unisson est déclenché. Les attaques de lien et les raids à l’unisson varient en fonction des personnages de l’équipe active.

La jauge de rang de fée permet aux joueurs d’accéder à une magie extrême plus puissante. Ces attaques font appel à des personnages de soutien, chacun ayant des capacités différentes. Plus les capacités sont puissantes, plus le rang de fée doit être élevé et plus le temps de recharge est long avant de pouvoir les utiliser à nouveau.

Les joueurs pourront également recréer leurs équipes favorites en changeant les membres du groupe actif à tout moment du combat, ce qui leur permettra de tirer parti des différentes compétences de chaque personnage en fonction de la situation et des synergies entre eux. Vous contrôlez un personnage principal pendant les combats, mais pouvez alterner entre les membres de votre équipe pour exploiter leurs compétences spécifiques. Chaque personnage a un style unique, basé sur sa magie dans le manga (feu pour Natsu, magie des étoiles pour Lucy, etc.).

Le système de montée en niveau a également été amélioré pour offrir plus de flexibilité.

Une évolution aussi revue

Chaque personnage dispose de son propre Arbre d’Origine, basé sur le lore du personnage dans l’œuvre originale. Chaque Arbre d’Origine comporte trois branches : Esprit, Compétences et Force. En combattant, les joueurs augmentent automatiquement le Rang d’Origine des personnages et obtiennent des Points d’Origine. Ces points peuvent ensuite être utilisés pour améliorer les Arbres d’Origine de leurs personnages. En améliorant les Arbres d’Origine, les joueurs peuvent débloquer de nouvelles capacités, des compétences plus puissantes ou des attaques emblématiques.

Après avoir débloqué un certain nombre de compétences dans l’Arbre d’Origine de leurs personnages favoris, les joueurs débloquent automatiquement les Histoires des Personnages originales du jeu pour les personnages correspondants. Ces Histoires des Personnages peuvent être visionnées via les journaux de Fairy Tail, disponibles près des feux de camp.

Autre nouveauté ; les joueurs peuvent désormais explorer le Royaume de Fiore en voyageant librement à travers de vastes cartes. En les explorant, les fans découvriront des trésors cachés, déclencheront des quêtes secondaires pour aider les habitants du royaume, allumeront des feux de camp pour se reposer, etc.

Techniquement, la caméra peut parfois être capricieuse, surtout dans les environnements fermés. Certaines réactions d’ennemis sur la carte font un peu robotique, mais sinon le jeu tourne parfaitement sur la console hybride de Nintendo. Aucune saccade à déplorer, pas de baisse de framerate constatée, le portage s’est fait sans douleurs apparentes, surtout en mode docké.

Avec une campagne principale d’environ 20 heures et des missions secondaires, Fairy Tail 2 propose une expérience assez importante. L’ajout de l’histoire originale et des quêtes secondaires garantit une rejouabilité intéressante pour ceux qui souhaiteraient explorer tous les aspects du jeu.

Pour quelques euros de plus

Fairy Tail 2 est disponible en boutique comme sur l’eShop pour environ 70€, ce qui fait une petite somme. Nous vous conseillons d’attendre une petite baisse de prix pour vous y consacrer.

Le jeu sur l’eShop propose aussi une édition Digitale Deluxe (84,99 €) qui contient plein de tenues supplémentaires, dont des collaborations avec les jeux Atelier Ryza de Gust. Les tenues des personnages peuvent être changées depuis l’écran Personnage. (Le personnage doit faire partie du groupe.). Mais cette édition propose aussi une fonctionnalité supplémentaire : Atelier Lucy, qui vous permet de synthétiser et d’améliorer des Lacrimas, et qui deviendra disponible une fois l’histoire principale terminée.

À noter aussi que pour ceux qui achètent le jeu simple sur l’eShop ou via une version physique peuvent passer à l’édition Digitale Deluxe via une mise à jour payante à 16,99 €.

L’édition Ultime (129,99 €) offre tout ce que l’Édition Digitale Deluxe propose, et y ajoute un Passe saisonnier qui proposera les éléments suivants: Scénario additionnel : Les sources chaudes de FAIRY TAIL ; Fonctionnalité supplémentaire : Arène de combat ; Un personnage jouable supplémentaire (TBA), une histoire et 3 tenues ; Un personnage jouable supplémentaire (TBA), une histoire et 3 tenues ; Un personnage jouable supplémentaire (TBA), une histoire et 3 tenues. Les différents éléments deviennent accessibles à partir de certains moments du jeu. Les contenus du Pass seront disponible à partir de janvier, et sortiront un à un jusqu’en avril 2025.