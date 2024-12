Thomas Bowker est un développeur qui nous avait tapés dans l’œil il y a quelques temps avec le très drôle Frog Detective – Le Mystère tout entier. LYNE est l’un des premiers jeux de l’australien, sorti en 2014 sur PC. Est-ce que le jeu, disponible sur Steam à trois euros mais à neuf sur l’eShop de la Nintendo Switch depuis le 17 octobre 2024, est intéressant ?

Un puzzle game sympathique mais pas très original

LYNE est un puzzle game au concept très simple. Il y a des formes, comme un triangle ou un carré. Dans deux de ces formes, il y a des points qui représentent les points de départ et de fin. Le but est alors de relier toutes les formes entre elles.

Le problème, c’est que nous ne pouvons utiliser qu’une seule fois un chemin, et que chaque chemin créé est aussi un mur qui bloque les autres routes. Si vous reliez vos triangles en diagonale, vos carrés ne pourront pas prendre la diagonale opposée.

Malgré cette contrainte, pour l’instant, le jeu n’est pas si compliqué. Pour gagner, il suffit de relier intelligemment chaque forme. Cependant, nous aurons ensuite des cases dans lesquelles nous devrons obligatoirement passer deux, trois, voire quatre fois.

Nous devrons donc réfléchir, se tromper, tenter tous les chemins possibles afin de relier toutes les formes géométriques entre elles tout en traversant ces sortes de checkpoints obligatoires. Si nos explications ne sont pas assez claires, n’hésitez pas à aller voir notre vidéo en fin de test.

LYNE possède un concept sympathique et relaxant qui nous fait penser à d’autres puzzles games du même genre comme Hexcells. Ce côté sympathique est renforcé par son contenu vraiment conséquent.

Vous en aurez pour des heures et des heures (voire des dizaines d’heures), surtout que le jeu dispose de défis quotidiens qui allongent d’autant plus la durée de vie. Les défis quotidiens ont une difficulté aléatoire.

Le tactile rend d’ailleurs l’expérience très agréable, permettant de jouer en mode portable de façon fluide et où que l’on veuille.

La difficulté est plutôt relevée mais la solution se trouve toujours après quelques minutes (parfois plus de dix !) de réflexion.

Pourquoi un prix aussi élevé ?

LYNE aurait pu être un parfait petit jeu… s’il avait été au même prix que sur les autres plateformes. Deux euros sur téléphone, trois sur ordinateur…et neuf sur Nintendo Switch ? Rien ne justifie un tel prix, absolument rien, alors n’hésitez pas à récupérer le jeu sur téléphone si celui-ci vous intéresse.

De plus, malgré toutes ses qualités, LYNE est aussi un jeu très répétitif. Une fois passé le concept, le gameplay ne se renouvelle plus du tout. Ce n’est pas si dérangeant pour un jeu payé trois euros, mais pour neuf, cela devient beaucoup plus gênant.

Dans ces zones de prix, autant s’intéresser à Baba Is You, l’un des meilleurs puzzles games existant (si vous maîtrisez l’anglais un minimum).

Que dire de plus ? LYNE est un puzzle game comme beaucoup d’autres ce qui le rend à la fois agréable mais sans originalité.

Les graphismes sont minimalistes mais nous n’avons pas besoin de plus pour ce genre de jeu. Les informations sont claires et c’est tout ce qui nous intéresse.

La prise en main est plus facile avec le tactile qu’à la manette. Certains passages avec la manette peuvent frustrer, car nous pouvons défaire notre chemin sans faire exprès à deux doigts de la solution.

La bande-son ressemble à celle des autres jeux de cet acabit. Elle est calme, relaxante, et est volontairement en retrait. C’est globalement ce que nous attendons d’un puzzle game.

Nous vous joignons une vidéo de vingt minutes réalisées par nos soins qui vous présente le début du jeu.