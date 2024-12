Les Schtroumpfs ne pouvaient pas rêver mieux !

Les Schtroumpfs – L’Epopée des Rêves a bénéficié d’un accueil critique exceptionnel depuis sa sortie en fin d’octobre dernier. Il n’en fallait pas plus pour les schtroumpfs pour fêter ça comme il se doit avec un nouveau trailer de leur cru ! Ocellus Service, les créateurs du jeu, ainsi que Peyo Company, font part de leur réaction quant à la réception très positive du nouveau titre :

« Un grand merci à toutes et tous. Au nom de toute l’équipe d’Ocellus, vos nombreux retours positifs nous vont droit au cœur. Voir l’accueil chaleureux réservé à notre jeu nous booste comme jamais ! Un grand merci également à notre éditeur Microids pour sa confiance renouvelée. »

Cyril Coralo, CEO chez Ocellus Service

« Un immense merci à tous les joueurs et joueuses qui ont embarqué dans l’Epopée des Rêves. Nous tenons à souligner l’enthousiasme et les retours positifs qui nous motivent chaque jour. Votre soutien et votre passion sont au cœur de notre succès ! »

Marcello Carlino, Producer chez Ocellus Service

« Nous sommes très fiers que Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves fasse désormais partie de l’univers des Schtroumpfs. Le jeu est magnifique et ce succès critique est une belle récompense. Ocellus a réalisé un travail remarquable et ce fût un plaisir pour Peyo Company de collaborer avec leurs équipes et celles de Microids sur ce projet. »

Fabienne Gilles, CCO Consumer Products & Family Entertainment chez Peyo Company

À propos de Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves

Gargamel a élaboré un nouveau plan machiavélique pour s’emparer des schtroumpfs. L’infâme personnage a lancé un sort sournois sur les buissons de salsepareille, la délicieuse friandise préférée des Schtroumpfs, les plongeant dans un profond sommeil.

Embarquez dans une expédition onirique où vous devrez relever le défi d’éveiller tous les Schtroumpfs avant que le diabolique Gargamel ne parvienne à atteindre le village. Cette épopée vous précipitera dans une expérience de jeu aussi palpitante qu’inattendue, car dans le monde des rêves, l’excitation peut basculer à tout moment dans le mystère des cauchemars.

Caractéristiques:

Plutôt Solo ou Coop ? – Déjouez les plans machiavéliques de Gargamel en solo ou en collaborant avec un ami pour une expérience de jeu schtroumpfement amusante à deux joueurs.

– Déjouez les plans machiavéliques de Gargamel en solo ou en collaborant avec un ami pour une expérience de jeu schtroumpfement amusante à deux joueurs. Plongez dans l’imaginaire des Schtroumpfs – Chaque rêve vous réserve une aventure de jeu unique avec son lot d’accessoires, d’énigmes et de surprises à dévoiler.

– Chaque rêve vous réserve une aventure de jeu unique avec son lot d’accessoires, d’énigmes et de surprises à dévoiler. Partez à l’aventure – Visitez 4 mondes oniriques comprenant 12 niveaux et 16 mini-niveaux à compléter et découvrez les secrets du Village des Schtroumpfs.

– Visitez 4 mondes oniriques comprenant 12 niveaux et 16 mini-niveaux à compléter et découvrez les secrets du Village des Schtroumpfs. Un personnage qui vous ressemble – Rassemblez toutes les orbes magiques pour réveiller tous les Schtroumpfs et redonner vie au village. Collectionnez les patrons pour personnaliser votre personnage avec de nouveaux vêtements et débloquer diverses surprises tout au long de votre aventure.

– Rassemblez toutes les orbes magiques pour réveiller tous les Schtroumpfs et redonner vie au village. Collectionnez les patrons pour personnaliser votre personnage avec de nouveaux vêtements et débloquer diverses surprises tout au long de votre aventure. Une direction artistique magique – Découvrez un style artistique unique et coloré qui évolue au fur et à mesure que vous explorez différents rêves.

Que vous jouiez en solo ou avec un ami, découvrez des lieux enchanteurs ou cauchemardesques, et explorez les songes de vos Schtroumpfs favoris en parcourant des niveaux au gameplay varié dans une fabuleuse aventure où chaque monde a sa particularité. Ce jeu de plateforme en 3D propose des défis passionnants, offrant une immersion totale dans un monde magique où l’imagination prend vie.

C’est le moment de schtroumpfer seul ou à deux ! Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch en version physique et numérique, et sur PC (Steam, GOG, Epic Game Store, Microsoft Store), et Xbox One|Series en version numérique.