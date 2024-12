Le Farm 51 et Untold Tales sont fiers d’annoncer que Chernobylite Complete Edition est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch. Une toute nouvelle bande-annonce en direct qui montre également un gameplay étendu sur Switch a été publiée.

Le jeu sera disponible en deux versions. La Chernobylite Complete Edition inclura le jeu de base complet ainsi que toutes les mises à jour de contenu à ce jour, y compris des missions scénarisées supplémentaires, de nouveaux lieux, des armes additionnelles, des modes de jeu uniques et bien plus encore.

De plus, début 2025, la Chernobylite Premium Edition sera lancée, regroupant tout ce qui précède, ainsi que des téléchargements numériques de la bande-son officielle et de l’artbook de Chernobylite, ainsi que deux DLC cosmétiques : Seasoned Scavenger et Irradiated Hideout, comprenant des armes et des améliorations pour votre refuge.

CARACTÉRISTIQUES DU JEU :

CONSTRUCTION & CRAFTING

Construisez et personnalisez votre base principale pour soutenir vos opérations et expéditions. Agrandissez et améliorez-la selon vos besoins et ceux de vos compagnons. Utilisez des ateliers pour fabriquer des gadgets puissants, des pièges et des armes, ou perfectionnez votre équipement existant pour obtenir un avantage lors de vos excursions.

GESTION DES RESSOURCES & DE L’ÉQUIPE

Recrutez un groupe diversifié de compagnons aux compétences variées pour vous accompagner. Assignez-leur des missions pour collecter des ressources, explorer de nouvelles zones ou éliminer des menaces. Gérez votre base pour répondre à leurs besoins, maintenir leur moral et prenez des décisions narratives difficiles qui influenceront leur loyauté envers vous.

INFILTRATION, SURVIE & COMBAT

Survivre dans la Zone d’Exclusion est un défi quotidien, avec des ressources qui s’amenuisent et des obstacles toujours plus nombreux. Partez en expéditions pour trouver des provisions, utilisez la furtivité pour éviter d’être repéré ou engagez-vous dans des combats intenses si nécessaire. Naviguez à travers des environnements périlleux et affrontez des ennemis redoutables, tout en vous assurant de retourner à la base avec vos précieux butins.

NARRATION NON LINÉAIRE & CHOIX

Aucune partie ne ressemble à une autre. Vos choix et actions façonnent votre histoire, mais aucune décision ne contentera tout le monde. Choisissez avec soin à qui faire confiance, s’il faut privilégier les ressources pour survivre ou pour la recherche, et quand affronter les conflits de front ou les éviter. Chaque décision a un poids et mène à des résultats différents.