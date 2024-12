Les fans passeront leur temps à lire cette histoire touchante et émouvante d’un menuisier en deuil.

Fellow Traveller et Made Up Games ont annoncé que les fans peuvent désormais récupérer Pine : A Story of Loss sur PC, Nintendo Switch, iOS et Android.

Pine : A Story of Loss se concentre sur la narration d’une histoire intime et émotionnelle qui touche légèrement aux mécaniques de jeu typiques. Les joueurs entreront dans une clairière de forêt magnifiquement illustrée où un menuisier lutte avec ses tâches quotidiennes alors qu’il est interrompu par les souvenirs chéris de l’être cher qu’il a perdu.

Pour le concept original, Tom Booth, illustrateur professionnel (Dreamworks, Nickelodeon) et auteur de livres pour enfants, s’est associé à son ami et programmeur Najati Imam pour former Made Up Games. Ils ont envisagé de nombreux supports différents – vidéo, romans courts, illustrations, etc. Tom et Najati ont finalement décidé d’utiliser une courte expérience de jeu vidéo pour raconter l’histoire du menuisier en deuil – ce qui fait écho à la façon dont Tom s’est assis avec son propre chagrin et a initialement réalisé les illustrations du menuisier en deuil qui ont formé la base de cette histoire émotionnelle et sans paroles.

Pine : A Story of Loss est une expérience interactive qui semblera familière à ceux qui ont perdu un être cher, car Tom s’est inspiré de sa propre expérience du deuil et de la perte pour créer un jeu sur la vie après l’amour. En raison de l’accent mis sur le deuil, ce jeu n’est pas destiné à tout le monde. Il y a cependant des moments de beauté et d’espoir qui s’entremêlent tout au long de l’histoire, alors que le menuisier fait son deuil. Il s’agit d’une expérience personnelle qui affectera chacun différemment, car le deuil touche tout le monde de manière différente.