Outre les récompenses, il y a eu plusieurs annonces jeudi soir pendant la cérémonie des Game Awards. Nous avons notamment que Dave the Diver aura le droit à un DLC !

Si vous n’avez pas suivi, Dave the Diver est un jeu qui mélange la pêche, la gestion de restaurant, et le roguelike sorti en 2023 (vous pouvez lire notre test ici). Le jeu avait séduit les critiques et les joueurs et avait dépassé les quatre millions de vente. Dave the Diver: In the Jungle est un DLC qui emmène Dave et son équipe dans la jungle ! Prévu pour fin 2025, notamment sur Nintendo Switch, nous ne savons peu de choses sur le contenu de ce DLC… Vous pouvez cependant regarder le trailer qui a accompagné l’annonce.