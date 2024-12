Des soldats à l’abri des regards ! Le jeu de tir narratif palpitant d’ESDigital Games pour PC et consoles se prépare à l’action avec une nouvelle bande-annonce de gameplay.

L’éditeur de jeux vidéo ESDigital Games et le studio Magic Hazard sont ravis d’annoncer une fenêtre de sortie pour 2025 de leur jeu d’action intense Memory Lost, un shooter en vue du dessus prévu sur PC via Steam et Epic Games Store, sur consoles PlayStation et Xbox, ainsi que sur Nintendo Switch. Plongez dans une métropole dystopique dévastée par des luttes corporatistes acharnées, où la survie ne dépend que de la capacité à transférer sa conscience dans le corps de ses ennemis pour exploiter leurs compétences et capacités.

Avec la sortie de Memory Lost: Chapter One, qui constitue le premier chapitre complet du jeu, l’équipe de développement a collecté et analysé des retours précieux de la communauté Memory Lost. Ces commentaires ont été intégrés afin d’affiner le développement et de proposer une expérience de jeu de tir réellement palpitante.

ESDigital Games et Magic Hazard ont également dévoilé une nouvelle bande-annonce de gameplay spectaculaire, remplie d’images inédites, pour offrir un aperçu de l’action frénétique qui attend les joueurs lors du lancement de Memory Lost en 2025.

Memory Lost est un jeu de tir d’action palpitant et narratif où les combats s’articulent autour d’une mécanique unique : capturer l’esprit de vos ennemis et prendre possession de leur corps. Plongez au cœur de Detraxis, une métropole dystopique où miracles technologiques et luttes corporatistes sans merci se côtoient. Utilisez votre capacité unique à transférer votre conscience dans celle de vos adversaires pour capturer leur esprit et maîtriser leurs compétences. Cette mécanique vous permettra de vous adapter instantanément et tactiquement aux situations, surmontant ainsi les obstacles qui se dressent sur votre chemin.

Caractéristiques principales :