The Zebra-Man!, développé et publié par Zerouno Games, annonce sa date de sortie officielle : le 30 janvier 2025. Financé via Kickstarter, le jeu sera disponible en version numérique dès le début de l’année prochaine sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Des informations sur les éditions physiques seront également dévoilées prochainement.

Ce jeu sanglant et délirant promet une expérience remplie d’adrénaline pure, mêlant combats, énigmes, voyages interdimensionnels et de nombreux rebondissements inattendus. Le tout est sublimé par une variété de styles visuels, une esthétique rétro et des scènes en live action qui ne laisseront personne indifférent.

Pour rendre l’attente plus agréable, une démo du jeu est déjà disponible sur Steam et Nintendo Switch.

The Zebra-Man! est un jeu d’action frénétique en pixel art, vu de dessus, mêlant combats brutaux à mains nues et un déferlement de sang dans votre sillage. Tirez-vous de situations impossibles tout en démêlant des paradoxes temporels et en explosant les ennemis qui se dressent sur votre chemin.

Nous sommes dans les années 70, et un groupe de scientifiques fous a mené des expériences atroces sur vous dans une installation secrète. Lorsqu’un allié inattendu portant un masque de raton laveur vous sauve en échange d’une promesse de vengeance, abandonner votre humanité et embrasser votre nature animale pourrait être votre seule issue.

Qui est Alexander Cooper, et pourquoi le mystérieux Raccoon Man veut-il que vous le tuiez ? Quels sombres secrets renferme cette installation secrète ? Quelles atrocités devrez-vous commettre pour vous échapper ? Vous serez rapidement pris dans des situations inextricables mêlant voyages dans le temps, paradoxes temporels, portails interdimensionnels et ennemis bien décidés à vous réduire en morceaux sanglants.

Avec un style visuel unique, une bande-son révolutionnaire, des cinématiques en live action et votre soif insatiable de sang, The Zebra-Man! mettra à l’épreuve votre esprit, votre ténacité et votre capacité à résoudre des énigmes, tout en livrant des combats acharnés dans une violence incessante.

Toutes les informations sur le jeu sont disponibles sur son site officiel. Son lancement numérique est prévu pour le 30 janvier sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation et Xbox.

Caractéristiques principales