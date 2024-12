Peut-être une traduction en Français aiderait ?

Nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant Shiren the Wanderer : Le Donjon Mystère de l’Île Serpentcoil. La bonne nouvelle, c’est que ce volet est le plus rapide à se vendre de toute la série, ce qui est vraiment impressionnant. La mauvaise nouvelle, c’est qu’ici, en Occident, le jeu a du mal à trouver ses marques.

Dans une interview accordée à Automaton-Media, le chef de produit Hideyuki Shinozaki a déclaré que le nombre de personnes ayant acheté le jeu depuis sa sortie au Japon avait « largement dépassé » leurs attentes. Cela a poussé l’équipe à travailler sur le DLC, qui n’était pas prévu auparavant. En Occident, il semble que la situation soit très différente. Shinozaki « ne peut pas dire que les ventes (occidentales) ont été fortes », et l’équipe étudie actuellement les moyens de stimuler les ventes. Cela dit, Shinozaki espère que le jeu trouvera un public en dehors du Japon, car les termes « roguelite et roguelike » deviennent de plus en plus populaires, ce qui pourrait faire décoller les ventes.