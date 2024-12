Aujourd’hui, SEGA a annoncé que le pack Sonic 3, le film, pour SONIC X SHADOW GENERATIONS est disponible maintenant pour les joueuses et joueurs qui possèdent l’édition Digital Deluxe sur PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One, les consoles Nintendo Switch et PC.

Transporté dans une dimension inconnue, Shadow va devoir foncer dans les rues d’un Shibuya contemporain pour vaincre les forces du GUN. Les joueuses et joueurs qui possèdent l’édition Digital Deluxe ou qui achètent la version Digital Deluxe pourront incarner Shadow sous un nouveau look et jouez à un niveau inédit inspiré de Sonic 3, le film, avec la voix de Keanu Reeves ! Ce nouveau niveau est accessible depuis l’Espace blanc dans Shadow Generations.