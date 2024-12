Marquant un nouveau chapitre dans la légendaire saga Star Trek™, QubicGames est fier d’apporter Star Trek: Legends sur consoles pour la toute première fois.

Développée par Tilting Point, cette adaptation très attendue arrive sur Nintendo Switch, PlayStation et Xbox le 25 décembre, offrant aux fans une occasion unique de plonger dans l’univers qu’ils aiment avec une profondeur et une immersion sans précédent.

Après avoir conquis les joueurs sur Apple Arcade, Star Trek: Legends invite désormais les joueurs sur console à embarquer pour leurs propres missions intergalactiques, en commandant une équipe composée de plus de 70 des héros et vilains les plus emblématiques de Starfleet. Que vous soyez attiré par les combats tactiques ou l’exploration à travers les étoiles, ce jeu combine une action palpitante avec une narration complexe que les fans de Star Trek adorent depuis toujours. Attachez vos ceintures, Capitaine. L’univers vous attend:

À propos du jeu

Plongez dans une histoire épique pour le contrôle du mystérieux Nexus et du destin de l’univers, alors que les joueurs endossent le rôle de leurs héros et vilains préférés dans ce RPG officiel basé sur l’équipe de la franchise à succès Star Trek.

Star Trek: Legends établit un nouveau standard pour les fans et les nouveaux venus. Le jeu vous invite à forger des alliances, faire des choix tactiques et explorer une galaxie aussi vaste que dangereuse.

Caractéristiques principales

Assemblez un équipage légendaire

​Commandez les héros (et les vilains) de l’univers Star Trek avec plus de 70 personnages emblématiques à vos côtés. Chaque membre de l’équipage offre un avantage tactique unique, transformant chaque mission en un test de stratégie et d’habileté. Choisissez judicieusement : le sort de la galaxie pourrait en dépendre.

Missions immersives aux choix décisifs

​Entrez dans un monde où chaque choix a des répercussions. Des missions riches en narration offrent des intrigues complexes et de multiples chemins, vous permettant de forger votre propre voyage à travers les étoiles.

Maîtrisez l’art du combat tactique

​Star Trek: Legends élève chaque bataille en un affrontement stratégique au tour par tour, où la réflexion est la clé. Utilisez les compétences de chaque personnage pour surpasser vos ennemis et renverser le cours des batailles en votre faveur.

Exploration approfondie et progression gratifiante

​Faites monter en niveau votre équipage grâce aux missions, collectez des récompenses uniques et débloquez des capacités spéciales. Chaque aventure révèle de nouvelles découvertes, vous permettant de renforcer votre équipe pour les défis à venir.

Expérience console optimisée

​Avec des contrôles fluides et une interface conçue pour une expérience sans accroc sur Nintendo Switch, Xbox et PlayStation, Star Trek: Legends offre une expérience aussi épique que l’univers Star Trek lui-même.

Votre mission Starfleet commence ici

​Star Trek: Legends n’est pas simplement un jeu, c’est un voyage qui vous permet de vivre l’univers Star Trek. Chaque décision, chaque alliance et chaque bataille sculpte votre chemin unique à travers la galaxie, créant une histoire que vous seul pouvez raconter.

Pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus, c’est une invitation à découvrir la dernière frontière comme jamais auparavant. Préparez-vous à tracer votre route, rassemblez votre équipage et explorez l’univers avec une profondeur et un enthousiasme inégalés.