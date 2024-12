LISA, le vénérable jeu indépendant développé par Dingaling, célèbre son 10ème anniversaire avec des éditions physiques européennes, comprenant les deux jeux, LISA : The Painful et LISA : The Joyful en versions remasterisées et avec beaucoup de contenu supplémentaire.

Édités par Serenity Forge, les deux jeux arrivent en format physique dans une édition Standard (LISA : Definitive Edition) et Collectors (LISA : Decade of Joy Edition) pour PlayStation 5 et Nintendo Switch au printemps 2025.

LISA: The Painful & LISA: The Joyful sont recréés en tant qu’éditions définitives pour consoles pour la première fois ! Avec du contenu inédit, des modes de difficulté et des visuels améliorés !

LISA: The Painful & LISA: The Joyful sont des RPG en défilement horizontal se déroulant dans un désert post-apocalyptique. Sous un extérieur charmant et drôle se cache un monde plein de dégoût et de destruction morale. Les joueurs découvriront quel type de personne ils sont en étant FORCÉS de faire des choix. Ces décisions affectent de manière permanente le jeu. Si vous souhaitez sauver un membre de votre équipe de la mort, vous devrez sacrifier la force de votre personnage. Que ce soit pour recevoir une raclée, se faire trancher un membre ou une autre méthode inhumaine, vous comprendrez que dans ce monde, être égoïste et impitoyable est la seule façon de survivre…

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

Édition Standard inclut : LISA: The Painful – Definitive Edition + LISA: The Joyful – Definitive Edition, une planche d’autocollants, une OST téléchargeable et une couverture réversible (uniquement NSW).

inclut : LISA: The Painful – Definitive Edition + LISA: The Joyful – Definitive Edition, une planche d’autocollants, une OST téléchargeable et une couverture réversible (uniquement NSW). Collection Decade of Joy inclut : LISA: The Painful Definitive Edition + LISA: The Joyful Definitive Edition, une OST téléchargeable, une couverture réversible (uniquement NSW), une peinture sur tissu, Terry Hintz Print, des cartes à collectionner, des épingles dorées Brad & Buddy, un diorama et une boîte de collection.

inclut : LISA: The Painful Definitive Edition + LISA: The Joyful Definitive Edition, une OST téléchargeable, une couverture réversible (uniquement NSW), une peinture sur tissu, Terry Hintz Print, des cartes à collectionner, des épingles dorées Brad & Buddy, un diorama et une boîte de collection. LISA: The Painful – Definitive Edition apporte de nouveaux contenus et cauchemars au jeu avec des graphismes HD, un mode 120 FPS, de nouvelles conversations au coin du feu pour les membres de l’équipe, des systèmes de combat mis à jour, de nouveaux bordures d’interface, de nouvelles musiques, un lecteur de musique en jeu (incluant la musique de LISA: The First), un mode Painless (histoire) et de nouveaux secrets à explorer.

LISA: The Joyful – Definitive Edition ajoute du sang neuf au jeu avec des graphismes HD, un mode 120 FPS, des systèmes de combat mis à jour, 6 nouvelles compétences Warlord, de nouvelles bordures d’interface, de nouvelles musiques, un lecteur de musique en jeu (incluant la musique de LISA: The First), un mode Painless (histoire) et de nouveaux secrets à découvrir.

LISA: The Painful

LISA: The Joyful