Falcom continue d’étoffer son catalogue avec une nouvelle version d’un de ses titres phares. L’annonce officielle de « Ys X: Proud Nordics+ », une édition enrichie et améliorée du jeu de rôle sorti en 2023, a été faite récemment par le studio japonais. Cette édition sera disponible au Japon à partir du 25 avril 2025 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Avec « Ys X: Proud Nordics+ », Falcom promet une expérience de jeu optimisée et enrichie. Parmi les nouveautés, on note des ajustements dans les équilibrages de gameplay pour rendre les combats plus fluides et stratégiques. Un mode « Hardcore » fait également son apparition, destiné aux joueurs en quête de défis plus corsés.

Cette version améliorée inclut aussi de nouveaux contenus narratifs, à commencer par des quêtes secondaires inédites et des scènes supplémentaires qui approfondiront les relations entre les personnages principaux, notamment Adol Christin et Karja Balta.

En plus des ajouts de contenu, « Ys X: Proud Nordics+ » bénéficie d’une mise à jour graphique visant à améliorer les détails des environnements et des modèles de personnages. Sur PlayStation 5, le jeu proposera un mode performance pour un framerate plus stable, tandis que la version Nintendo Switch recevra des optimisations pour une meilleure fluidité en mode portable.

Cette nouvelle édition inclura dès le départ tout le contenu additionnel publié pour la version originale. Les fans de la première heure retrouveront ainsi l’intégralité des costumes, armes et accessoires proposés en DLC, sans frais supplémentaires.

Si « Ys X: Proud Nordics+ » est pour l’instant uniquement confirmé pour le Japon, Falcom a laissé entendre que des discussions étaient en cours pour une sortie occidentale. Cette perspective ravirait les fans internationaux de la franchise Ys, d’autant plus que les épisodes précédents ont rencontré un franc succès en Europe et en Amérique du Nord.

Les visuels dévoilés montrent des améliorations dans la direction artistique, notamment dans les effets de lumière et les textures des environnements inspirés par la mythologie nordique. Les combats navals, l’une des grandes nouveautés de « Ys X », semblent être encore plus immersifs avec une meilleure gestion des détails techniques et esthétiques.

Les fans de la saga Ys peuvent marquer la date dans leur calendrier : « Ys X: Proud Nordics+ » arrive au printemps 2025 avec la promesse d’élever l’expérience de jeu à un niveau supérieur. Reste à espérer une annonce prochaine concernant une sortie en Occident, pour que tous les amateurs de RPG puissent profiter de cette édition améliorée.