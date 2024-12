Falcom a récemment annoncé le remake de « The Legend of Heroes: Trails in the Sky – 1st Chapter », prévu pour une sortie mondiale à l’automne 2025. Ce remake sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Une des nouveautés majeures de cette version est l’ajout de sous-titres en français et en allemand, en plus des langues japonaise et anglaise. Cette initiative vise à rendre la série plus accessible aux joueurs occidentaux, notamment francophones, qui ont souvent été freinés par l’absence de traduction dans les opus précédents. Le jeu, désormais intitulé « Trails in the Sky 1st Chapter« , explore les origines de la saga « The Legend of Heroes ». Le remake promet des améliorations graphiques et une refonte complète pour offrir une expérience renouvelée aux fans de longue date et aux nouveaux joueurs.

En attendant cette sortie, il est à noter que « Trails Through Daybreak II » est prévu pour février 2025, poursuivant ainsi l’enrichissement de l’univers de « The Legend of Heroes ». Cette annonce marque une étape importante pour la série, qui cherche à s’implanter davantage sur le marché occidental en proposant des traductions adaptées et des sorties simultanées à l’échelle mondiale.