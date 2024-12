Du vendredi 20 décembre 2024 à 00:00 UTC au dimanche 5 janvier 2025 à 23:59 UTC, un Rayquaza chromatique apparaîtra dans les raids Téracristal 5 étoiles ! Il possédera le type Téracristal Dragon.

En temps normal, il est impossible de croiser un Rayquaza chromatique au cours d’une partie, alors ne ratez pas cette occasion d’accueillir ce Pokémon légendaire dans votre équipe !

Le Rayquaza chromatique qui apparaîtra lors de cet évènement ne peut être obtenu qu’une seule fois par sauvegarde. Après l’avoir capturé, vous pourrez continuer à participer à des raids Téracristal contre lui pour obtenir d’autres récompenses tout au long de l’évènement.

Il est possible qu’un Rayquaza chromatique réapparaisse lors d’un prochain évènement, ou que vous puissiez le croiser par d’autres moyens.

En parallèle de l’arrivée de ce Pokémon légendaire, des apparitions massives évènementielles de Pokémon qui prennent la couleur noire lorsqu’ils sont chromatiques auront lieu. Ainsi, des Incisache, Strassie et Piétacé apparaîtront dans divers lieux, et les Pokémon au cœur de ces phénomènes singuliers auront plus de chances d’être chromatiques.

Vous pourrez croiser Piétacé dans la région de Paldea, Strassie à Septentria et Incisache sous le Terra-Dôme de l’Institut Myrtille.

Informations sur les raids Téracristal évènementiels