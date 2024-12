Mindscape et OneManOnMars Studios ont la joie de vous annoncer que Leif’s Adventure: Netherworld Hero est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Steam. Dans ce jeu narratif captivant d’action et d’aventure en 2D et à défilement horizontal, entreprenez un voyage épique et découvrez l’importance de l’amitié, du travail d’équipe et du courage. Créé par un développeur solo pendant sept ans, Leif’s Adventure est une histoire de fantasy classique sur la fraternité et l’héroïsme dans un magnifique monde dessiné à la main inspiré du folklore nordique. Leif’s Adventure mélange exploration, casse-têtes et combats dynamiques, et vous permet de basculer entre les aptitudes physiques de Leif et les pouvoirs surnaturels de Ghost, en mode solo ou coop.

« Après sept ans de travail acharné, je suis plus qu’heureux de partager enfin Leif’s Adventure: Netherworld Hero avec vous. J’ai hâte de vous voir jouer et, je l’espère, d’apprécier le monde et les personnages que j’ai créés pendant tout ce temps. » Roman Fuhrer, le développeur solo derrière Leif’s Adventure: Netherworld Hero.

Dans Leif’s Adventure, découvrez un récit captivant qui célèbre le pouvoir de l’amitié et du courage. Explorez de vastes environnements, résolvez des casse-têtes complexes et combattez des créatures mythiques féroces ainsi que de puissants boss secrets, tout en découvrant et en utilisant des armes élémentaires aux pouvoirs uniques. Accompagnez Leif et Ghost alors qu’ils se battent pour sauver leur monde des redoutables forces du Néantre.

Leif’s Adventure: Netherworld Hero est un jeu d’action et d’aventure où le travail d’équipe est primordial. Basculez de Leif à Ghost et utilisez leurs aptitudes uniques, que vous jouiez en solo ou en mode coop. Grâce aux aptitudes au combat de Leif et aux talents surnaturels de Ghost, découvrez une manière de jouer dynamique qui vous poussera à trouver des solutions créatives à vos problèmes.

Leif’s Adventure offre également un large éventail d’options de personnalisation : développez les aptitudes physiques de Leif grâce à des améliorations de compétences et d’armes et ajustez votre style de jeu à chaque défi.

Fonctionnalités clés :