Le classement des ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024, publié par Famitsu, révèle quelques surprises et des tendances intéressantes dans le paysage vidéoludique nippon.

01./01. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 95.817 / 701.543 (+31%)

02./02. [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake <RPG> (Square Enix) {2024.11.14} (¥6.980) – 54.924 / 856.583 (-6%)

03./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 25.537 / 6.122.159 (+35%)

04./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 17.985 / 3.721.540 (+42%)

05./07. [NSW] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom <ADV> (Nintendo) {2024.09.26} (¥6.980) – 14.964 / 338.468 (+39%)

06./05. [NSW] Mario & Luigi: Brothership <RPG> (Nintendo) {2024.11.07} (¥6.480) – 14.893 / 126.143 (+31%)

07./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 13.742 / 5.650.315 (+49%)

08./06. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 13.563 / 7.992.807 (+22%)

09./22. [NSW] Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) – 12.330 / 1.188.938 (+242%)

10./11. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 11.678 / 1.490.094 (+49%)

Top hardware

La Nintendo Switch grimpe pour toucher la barre des 100.000 alors que la Ps5 chute de plus que moitié.