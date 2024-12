3eme belle annonce de Falcom aujourd’hui.

Une version Nintendo Switch d’Ys : Memories of Celceta a été annoncée. Le RPG d’action de Falcom de 2012 était auparavant exclusif aux plateformes PC et Playstation. Le portage sera lancé au printemps 2025 au Japon, bien qu’une date de sortie exacte n’ait pas encore été partagée. Une localisation en anglais n’a pas non plus été confirmée, mais semble probable.

L’aventurier roux de renommée mondiale Adol Christin se réveille dans le pays inconnu de Celceta, ne se souvenant de rien d’autre que de son propre nom. Privé de son passé, Adol explore la ville dans laquelle il s’est égaré, à la recherche d’indices sur son identité. Rejoint par un voleur qui prétend avoir passé du temps à ses côtés ces dernières semaines, le jeune aventurier aide à sauver des mineurs condamnés d’un effondrement – un acte qui lui permet de s’attirer les faveurs du général de l’armée Romun locale. Impressionnés par leurs compétences, les deux aventuriers sont enrôlés pour explorer la Grande Forêt de Celceta et cartographier ses vastes étendues – une tâche que beaucoup ont tentée par le passé, mais dont aucun n’est jamais revenu vivant.

Désireux de percer le mystère de son passé et la cause de sa situation difficile, Adol part avec son nouvel ami voleur, Duren, pour cartographier les étendues sauvages qui lui ont volé ses souvenirs. En chemin, il rencontre de nombreux autres individus qui semblent l’avoir déjà rencontré, et doit soigneusement déterminer qui parmi eux est digne de confiance.