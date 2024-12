Capcom lance de nouvelles promotions via l’eShop Nintendo Switch.

Avis aux fans de Capcom : des soldes assez importantes se déroulent actuellement sur le Nintendo Switch eShop, avec notamment les prix les plus bas jamais pratiqués pour Mega Man Legacy Collection 1 et 2. Les deux sont désormais à 75 % de réduction.

– Ace Attorney Investigations Collection – 29.99 € (prix de base : 39.99€)

– Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – 29.99 € (prix de base : 49.99€)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – 9.99 € (prix de base : 19.99€)

– Capcom Fighting Collection – 15.99 € (prix de base : 39.99€)

– Devil May Cry – 9.99 € (prix de base : 19.99€)

– Devil May Cry 2 – 9.99 € (prix de base : 19.99€)

– Devil May Cry 3 – 9.99 € (prix de base : 19.99€)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – 4.99 € (prix de base : 29.99€)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – 9.99 € (prix de base : 29.99€)

– Ghost Trick – 14.99 € (prix de base : 29.99€)

– Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics – 39.99 € (prix de base : 49.99€)

– Mega Man 11 – 9.99 € (prix de base : 29.99€)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – 29.99 € (prix de base : 59.99€)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 – 19.99 € (prix de base : 39.99€)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 – 19.99 € (prix de base : 39.99€)

– Mega Man Legacy Collection – 4.99 € (prix de base : 14.99€)

– Mega Man Legacy Collection 2 – 4.99 € (prix de base : 19.99€)

– Mega Man X Legacy Collection – 7.99 € (prix de base : 19.99€)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – 7.99 € (prix de base : 19.99€)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – 9.99 € (prix de base : 29.99€)

– Monster Hunter Generations Ultimate – 9.99 € (prix de base : 39.99€)

– Monster Hunter Rise – 9.99 € (prix de base : 39.99€)

– Monster Hunter Rise + Sunbreak – 14.99 € (prix de base : 59.99€)

– Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe – 19.99 € (prix de base : 69.99€)

– Monster Hunter Stories – 23.99 € (prix de base : 29.99€)

– Monster Hunter Stories 2 – 29.99 € (prix de base : 39.99€)

– Monster Hunter Stories Collection – 39.99 € (prix de base : 59.99€)

– Okami HD – 4.99 € (prix de base : 19.99€)

– Onimusha: Warlords – 9.99 € (prix de base : 19.99€)

– Resident Evil – 9.99 € (prix de base : 19.99€)

– Resident Evil 0 – 9.99 € (prix de base : 19.99€)

– Resident Evil 4 – 9.99 € (prix de base : 19.99€)

– Resident Evil 5 – 9.99 € (prix de base : 19.99€)

– Resident Evil 6 – 9.99 € (prix de base : 19.99€)

– Resident Evil Revelations – 7.99 € (prix de base : 19.99€)

– Resident Evil Revelations 2 – 7.99 € (prix de base : 19.99€)

– Shinsekai: Into the Depths – 9.99 € (prix de base : 19.99€)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – 9.99 € (prix de base : 29.99€)

– The Great Ace Attorney Chronicles – 15.99 € (prix de base : 39.99€)

– Ultra Street Fighter II – 19.99 € (prix de base : 39.99€)