Pine : Le temps du deuil est une très courte expérience contemplative qui nous parle d’un sujet aussi douloureux qu’est le deuil. Le jeu est développé par le studio de Made Up Games, constitué de deux New-Yorkais et financé grâce à un fructueux Kickstarter qui a réuni plus de cent mille dollars de don. Pine : Le temps du deuil est disponible sur l’eShop depuis le 13 décembre 2024 au prix de dix euros.

Un jeu qui traite d’un magnifique sujet…

Pine : Le temps du deuil (ou Pine : A Story of Loss en VO) est une expérience contemplative, conçue pour être jouée d’une seule traite. Nous incarnons un bûcheron, qui, nous le comprenons très vite, vit le deuil de sa compagne.

Nous ne sommes pas vraiment dans un jeu à proprement parler, mais plutôt dans une aventure narrative contemplative qui alterne les cinématiques et les courtes phases de jeu.

D’un côté, nous allons « vivre » la routine de notre bûcheron, seul et obligé de faire toutes les tâches quotidiennes sans sa compagne. Nous allons chercher de l’eau, arroser le potager, couper du bois, récolter de la paille, etc.

Cependant, au fil du temps et des saisons qui passent, notre bien triste personnage va penser de plus en plus à sa dulcinée et nous allons avoir alors des activités parfois plus complexes et variées à réaliser, comme organiser le potager ou se rappeler d’une mélodie.

De l’autre côté, nous avons des cinématiques dans lesquelles nous nous remémorons notre vie avec notre compagne. Nous revoyons les moments de tendresse qui ont émaillé cette relation.

Au milieu de tout ça, nous allons faire des sculptures en bois à la mémoire de la défunte. Ces phases de sculpture vont s’intensifier avec le temps.

Et c’est à peu près tout. Pine : Le temps du deuil est une histoire courte, fugace, qui se termine en moins de deux heures.

Le sujet est beau, émouvant, et il se pourrait que vous soyez en empathie avec ce bûcheron en plein spleen. Le gameplay est accessible, cosy, et présente volontairement peu de difficulté.

Cependant, malgré les belles intentions, nous nous sommes malheureusement ennuyés. La routine de notre protagoniste est monotone et nous entraîne dans une boucle de gameplay assez monotone.

Nous avons une lassitude qui arrive très vite en répétant ces actions certes simples, mais qui manquent parfois d’intérêt en tant que jeu vidéo. Certaines tâches sont même assez casse-pieds comme les sculptures en bois qui n’apportent aucun sentiment de satisfaction. Le puzzle final n’est pas vraiment agréable à réaliser.

Mais un gameplay monotone qui ennuie vite

Nous aurions même préféré, à titre personnel, suivre le récit sans avoir toutes ces phases de gameplay rébarbatives qui ralentissent le rythme et nous ennuient. Le même jeu avec juste les cinématiques nous auraient, au vu du gameplay trop pauvre, parfaitement convenu.

La prise en main est très agréable et intuitive. Le jeu est intégralement tactile et nous vous recommandons l’expérience en mode portable qui est vraiment très confortable.

Pine : Le temps du deuil est très court pour son prix de dix euros. Le jeu dure deux heures au grand maximum sans aucune rejouabilité possible. Nous ne trouvons pas ce prix très intéressant et nous vous conseillons d’attendre une promotion.

Si le gameplay n’est pas très intéressant, voire même ennuyeux, Pine : Le temps du deuil possède une magnifique patte graphique. Les dessins sont sublimes et nous plongent parfaitement dans cette triste atmosphère.

La bande-son est douce, presque minimaliste et se fond bien avec l’atmosphère de l’expérience. Elle est cependant un peu oubliable et ne réussit pas, comme peut le faire Spiritfarer (un autre jeu sur le deuil), à rester dans la tête.

Nous vous joignons une vidéo de cinquante-cinq minutes de gameplay réalisée par nos soins. Attention cependant, cela représente quasiment la moitié du jeu, donc ne vous spoilez pas trop !