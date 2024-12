8 /10

La manette Nintendo Switch Afterglow Wave de PDP est une excellente alternative à la sacro-sainte Manette Pro de Nintendo. Elle est particulièrement adaptée aux joueurs ayant un plus petit budget mais ne voulant pas restreindre le confort de jeu et en plus se faire un petit plaisir avec le design lumineux et des options de personnalisation. Malgré l’absence de certaines fonctionnalités comme le gyroscope, le support amiibo ou encore les vibrations, elle offre une expérience de jeu agréable et durable.