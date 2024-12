Le classement des ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024, publié par Famitsu, révèle quelques surprises et des tendances intéressantes dans le paysage vidéoludique nippon.

Super Mario Party: Jamboree en tête avec une forte dynamique. Avec une hausse impressionnante de 39 %, ce nouvel opus de Super Mario Party continue de dominer les ventes, atteignant un total de 835 085 exemplaires en seulement deux mois. En deuxième position, ce remake très attendu continue d’afficher des chiffres solides, avec 894 671 unités vendues au total, mais subit une baisse de 31 % cette semaine. Avec une hausse significative de 49 %, cette nouvelle aventure RPG de Mario et Luigi montre qu’elle trouve progressivement son public. Avec un total de 148 380 unités depuis son lancement en novembre, il y a encore du potentiel de croissance.

Mario Kart 8 Deluxe en 3e position (+6,1 millions d’exemplaires cumulés) : malgré son ancienneté (2017), il reste un best-seller inébranlable, soutenu par son contenu additionnel et son attrait multijoueur.

Avec 104 151 consoles vendues, la famille Nintendo Switch continue de dominer le marché.

La Nintendo Switch OLED est le modèle phare, représentant plus de la moitié des ventes hebdomadaires avec 55 544 unités, bien que cela soit légèrement inférieur à la semaine précédente. Le modèle Lite connaît une hausse significative (+35 %) avec 34 542 unités vendues.

Malgré l’ancienneté du modèle de base, il continue de se maintenir avec 14 065 ventes.

PlayStation 5 toujours en fin de vie, depuis ses débuts.

Les ventes de PS5 augmentent légèrement à 24 650 unités , avec une contribution notable du modèle classique ( 15 213 unités ) et de l’édition digitale ( 4 079 unités ).

). Bien qu’elle atteigne 1,42 million d’unités vendues en 2024, la PS5 souffre d’une comparaison défavorable avec les 2,55 millions de 2023, probablement en raison de la saturation progressive du marché.