Le Nintendo eShop de la Switch regroupe des milliers de jeux, dont beaucoup ont rencontré un grand succès. Malheureusement, de nombreux autres se sont perdus dans la masse, et cette situation ne fait qu’empirer avec le temps.

En 2024, l’eShop de la Switch est très différent de ses débuts. Non seulement le contenu y est beaucoup plus vaste, mais le processus d’achat s’accompagne désormais de nombreux obstacles. Des jeux frauduleux et des créations issues de l’IA envahissent l’eShop, tout comme d’autres plateformes, et il s’agit d’un problème que les détenteurs de plateformes devront reconnaître et résoudre. Avec l’arrivée imminente de la Switch 2, Nintendo a une réelle opportunité d’agir, en espérant qu’ils aient pris en compte les retours des développeurs.

Dans une interview accordée à Nintendo Life, la développeuse freelance Kate Gray a partagé son point de vue sur l’état de l’eShop Switch face aux titres de contrefaçon et aux créations bâclées issues de l’IA. Voici ses commentaires :

« C’est déprimant, mais inévitable. Ce qui enthousiasme les amateurs d’IA, c’est qu’ils n’ont plus besoin de talent pour créer des choses. Toute personne ayant une idée peut faire un jeu, ce qui semble positif à première vue (je soutiens la réduction des barrières et l’augmentation de l’accessibilité), mais en réalité, cela mène à une faillite créative et à un vol artistique généralisé. […] La plupart des jeux utilisant de l’art généré par IA que j’ai vus se classent en plusieurs catégories : pornographie bâclée, arnaques à peine dignes du mot ‘jeu’, clones de jeux populaires visant à tromper les gens en leur faisant croire qu’il s’agit de suites ou de DLC, et développeurs indés bien intentionnés mais incapables de se payer des artistes. J’ai de la sympathie pour ces derniers, mais je suis fondamentalement en désaccord avec l’usage de l’IA. D’après ce que j’ai vu, la plupart des clients et développeurs partagent cet avis et identifient facilement l’IA grâce à certains de ses traits caractéristiques. Ce qui m’inquiète, c’est que repérer l’IA devienne plus difficile à mesure que la technologie s’améliore. Nous verrons. »

– Kate Gray, développeuse freelance

D’autres développeurs ont également partagé leurs idées sur la manière dont Nintendo pourrait améliorer l’expérience eShop avec la Switch 2. Joshua Van Kuilenburg, de HomeBearStudio, a proposé de nombreuses suggestions, estimant qu’il y a une longue liste de points à améliorer pour offrir une meilleure expérience.

« Performance améliorée : naviguer dans l’eShop est un calvaire sur la Switch.

Assurance qualité : je parie que les développeurs ne verraient pas d’inconvénient à retarder une sortie si cela permettait aux consommateurs d’éviter de devoir parcourir des pages de contenus bâclés pour trouver leur jeu. Idéalement, ces jeux n’auraient même pas leur place sur l’eShop.

Charme : un petit point personnel, bien moins important, mais… ramenez un peu du charme de l’ère Iwata chez Nintendo ! L’interface actuelle semble assez terne, sans beaucoup de personnalité. »

– Joshua Van Kuilenburg, HomeBearStudio

D’autres développeurs ont également partagé leurs réflexions à ce sujet. Vous pouvez consulter l’intégralité de leurs commentaires dans l’article complet de Nintendo Life.