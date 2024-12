SHINONOME ABYSS: The Maiden Exorcist, précédemment annoncé pour une sortie sur Switch à l’automne 2024, a malheureusement raté cette fenêtre de lancement. Alors que l’année 2024 touche à sa fin, les espoirs d’une sortie de dernière minute s’évanouissent. L’éditeur Kadokawa a officiellement annoncé un report du jeu.

Aucune date précise n’a encore été communiquée. L’annonce indique simplement que le jeu sortira quelque part en 2025, une période assez large qui nous oblige à attendre de nouvelles informations.

Dans ce jeu d’action stratégique de type roguelike et d’horreur, le joueur incarne Yono, une prêtresse shinto (ou miko) qui doit survivre dans des maisons hantées où rôdent des Mononoke (yokai et esprits vengeurs). Pour cela, elle dispose d’un nombre limité d’objets et de pièges pour se défendre.

Suivant les traces de son frère Onmyouji disparu, Yono arrive dans un lieu terrifiant où les Mononoke habitent. La particularité du jeu réside dans la structure du manoir, qui change à chaque exploration. Le jeu propose trois modes : Harai, Misogi, et Gyou. Ce dernier, le mode de difficulté maximale, met les joueurs au défi de survivre le plus longtemps possible dans un donjon sans fin.

SHINONOME ABYSS s’annonce comme une version grandement améliorée par rapport au précédent jeu Shinonome. On y retrouve davantage de Mononoke, de pièges, d’objets et de donjons, ainsi qu’un grand boss. Une nouvelle mécanique introduit également une autre personnalité de Yono, enrichissant ainsi le gameplay. En réponse aux retours des joueurs sur le précédent opus, le contenu du jeu a été ajusté pour offrir une expérience plus accessible et agréable.