La licence Breakout Birdie enchaîne les titres (Breakout Birdie, Puzzle) mais se répète cruellement. Et pourtant, nous sommes toujours là, presque religieusement, à espérer une autre expérience venant de ces portages mobiles. Nous testons cette fois-ci Breakout Birdie Panic, un jeu encore développé par ISOL Games et qui a débarqué le 30 novembre 2023 sur l’eShop au prix de quatre euros. Allons-nous enfin avoir une bonne expérience sur cette licence ?

Une énième arnaque sur le Nintendo eShop

Breakout Birdie Panic est un jeu d’arcade qui ne se joue uniquement qu’en mode portable. Il n’y a pas de possibilité de jouer avec la manette et l’intégralité du gameplay se fait en tactile.

Le concept est vraiment très simple et rappelle l’époque de Flappy Bird. Globalement, vous incarnez un oiseau qui se déplace horizontalement de gauche à droite, et dès qu’il se cogne contre un mur, fait le chemin inverse de droite à gauche.

Votre oiseau est en chute libre jusqu’au moment où vous touchez l’écran, ce qui lui permettra de faire des petits bonds et d’éviter la mort.

Vous allez devoir survivre pendant dix à vingt secondes jusqu’à l’apparition d’une porte de sortie symbolisée par un trou noir.

Il y a aura des blocs à détruire en un ou plusieurs coups qui permettront de faire des points. Il y aura aussi des pouvoirs à récupérer comme une vie supplémentaire ou un objet qui permet à notre oiseau de casser tous les blocs d’un seul coup.

Breakout Birdie Panic possède trois modes différents : nous avons le mode infini dans lequel il faudra survivre le plus longtemps en faisant le meilleur score possible. Le mode « temps » nous demande de faire le meilleur score possible dans un temps limité alors que le mode campagne nous amène à faire soixante niveaux assez simples et peu originaux.

Et c’est tout ce que propose Breakout Birdie Panic. Vous aurez bien un tableau des scores mais vous ne trouverez pas mieux en termes de contenu.

Le gameplay est d’une pauvreté affligeante et le jeu fait moins bien que la plupart des free-to-play disponibles sur téléphone. Son intérêt est très limité et contrairement aux autres jeux de la licence qui avaient le mérite d’être sympathiques au tout début, là nous nous ennuyons dès les premiers niveaux.

Ne pas acheter, peu importe le prix

Nous sommes comme toujours face à un jeu dont le but du développeur est de recycler le même concept jusqu’à l’usure. Le développeur ne fait pas que recycler le concept : il récupère aussi les modèles (les sprites) des autres jeux de la licence pour essayer de gagner le plus d’argent en n’en faisant le moins, en espérant arnaquer quelques joueurs mal informés.

Le prix de quatre euros est un prix de lancement pour berner le joueur et lui faire croire à l’offre du siècle lors des promotions. Comme nous l’avons susmentionné, ce jeu ne vaut pas d’être acheté, peu importe le prix. Le contenu est bien trop famélique et même des jeux flashs et des free-to-play font mieux dans le paysage du jeu (presque) gratuit.

Les graphismes sont une catastrophe, et même si les décors de base sont colorés, ce sont tous des éléments trouvables facilement sur Internet. De plus, l’écran n’est même pas adapté pour la console et nous sentons que le développeur a juste placé bêtement l’écran d’origine du téléphone sur la Nintendo Switch.

La bande-son (la seule musique !) est elle aussi trouvable sur YouTube, elle fait partie de l’énorme répertoire des chansons gratuites de Kevin MacLoad.

Le jeu n’est pas traduit en français mais il n’y quasiment aucun texte donc il n’est pas nécessaire de comprendre l’anglais.

D’ordinaire nous faisons une vidéo pour vous présenter le gameplay du jeu, cependant nous n’avons pas le matériel nécessaire pour enregistrer du contenu pour des jeux jouables uniquement en mode portable.