Un bon jeu se distingue souvent par son concept accrocheur. Geometry Wars séduisait avec son système de multiplicateurs simple et addictif, tandis que Vampire Survivors capturait les joueurs avec un point de départ minimaliste enrichi à chaque nouvelle partie. Des titres comme Hollow Knight ou Blasphemous brillent par leur exploration gratifiante et leurs combats de boss exigeants. Ces exemples, majoritairement issus de la scène indépendante, partagent un point commun : un excellent rapport qualité-prix qui offre des heures de jeu pour une somme modeste. Malheureusement, Pan-Dimensional Conga Combat ne parviendra pas à rejoindre ce cercle restreint.

Un concept trop limité

Le jeu s’inspire du mode Pacifiste de Geometry Wars, mais avec une mécanique particulière : votre vaisseau traîne une queue qui détruit les ennemis qu’elle touche. Certains ennemis, frappés par la queue, rechargent un laser, et une fois un certain nombre d’adversaires éliminés, un portail s’ouvre pour passer au niveau suivant. Cependant, la difficulté repose sur un principe simple : un seul impact, et c’est le game over.

Si cela semble prometteur sur le papier, la jouabilité souffre d’un manque de précision. Le vaisseau, soumis à une forte inertie, rend le contrôle peu intuitif. La queue suit les mouvements du vaisseau, infligeant des dégâts sur son passage, mais la gestion des ennemis qui affluent de toutes parts peut rapidement devenir frustrante. Bien que des flèches indiquent leur point d’entrée dans l’arène, cela exige une planification stratégique pour que votre queue soit au bon endroit au bon moment. Des portails s’ouvrent parfois pour laisser entrer davantage d’ennemis, mais ils peuvent être fermés en les encerclant avec votre vaisseau. Des bonus apparaissent à l’occasion, mais ils n’ajoutent rien de suffisamment excitant pour renouveler l’expérience.

Le jeu n’est pas jouable en version tactile via l’écran. Ce manque n’est pas préjudiciable, car cela n’aurait pas changé grand-chose.

Une exécution qui manque de souffle

Le pixel art est agréable à regarder, et la musique, bien que limitée à quelques morceaux, est correcte sans être mémorable. Pourtant, l’ensemble donne l’impression de vouloir trop miser sur son esthétique et sa difficulté pour séduire. Et c’est là que réside son échec principal : le gameplay n’est pas à la hauteur de ses ambitions. L’élément le plus agaçant ? Le triangle moqueur qui apparaît après chaque game over, censé être taquin mais qui finit par irriter.

De plus, le contenu global est maigre. Avec seulement quelques modes et une option multijoueur, le jeu ressemble davantage à une idée inachevée qu’à une expérience complète. Il ne parvient jamais à susciter l’envie de rejouer, pourtant essentielle dans ce type de jeu arcade orienté score.

La durée de vie de Pan-Dimensional Conga Combat est assez chiche. Le jeu a une durée de jeu moyenne d’environ 1 heure 26 minutes pour une partie classique. Ce qui est très très peu. Cependant, pour atteindre 100% de complétion, le temps moyen est d’environ 2 heures 49 minutes.

Pan-Dimensional Conga Combat est disponible uniquement sur l’eShop de la Nintendo Switch. Le jeu est malheureusement uniquement en anglais, mais quelques notions de base de l’anglais permettent d’y jouer sans gêne.