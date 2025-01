Bonne année à tous les lecteurs ! Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes. Nous repartons pour une nouvelle année des promotions, avec une première semaine éclectique. Profitez, car les promotions de Noël ne vont pas rester éternellement et il faudra attendre Pâques pour avoir une nouvelle période faste !

Dandara: Trials of Fear Edition

3,74€ au lieu de 14,99€

Pour débuter l’année, voici une petite pépite indépendante à un prix vraiment bas. Dandara: Trials of Fear Edition est l’eShop au prix de 3,74€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 12 janvier.

Dandara: Trials of Fear Edition est un metroidvania original qui propose un système de déplacement un peu unique. Notre personnage ne marche pas, il saute ! Outre ce concept un peu novateur, nous avons là une très belle expérience, au gameplay parfaitement maîtrisé qui saura ravir les amateurs du genre. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Forager

6,99€ au lieu de 19,99€

Nous continuons avec Forager, un jeu d’automatisation, de puzzle et d’exploraiton disponible actuellement sur l’eShop à 6,99€ au lieu de 19,99€. La promotion dure jusqu’au 12 janvier.

Dans Forager, nous nous déplaçons d’île en île en minant, en résolvant des énigmes ou bien en nous battant afin de produire des ressources de plus en plus nombreuses et complexes ! C’est un jeu vraiment addictif que nous vous conseillons vivement si c’est votre genre d’expérience. Nous lui avions mis la note de 8,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Make Way

7,49€ au lieu de 14,99€

Un petit party-game pour terminer la semaine ? Make Way est sur l’eShop à 7,49€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 12 janvier.

Make Way est un Ultimate Chicken Horse like. C’est un jeu de course assez particulier à faire avec vos amis où vous construisez vos propres circuits ! Vous pourez vous amuser à placer des pièges et toutes sortes d’abominations pour vous gêner et empêcher vos adversaires d’être le premier. Notre testeur avait beaucoup apprécié le jeu et il avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

LEGO City Undercover

4,79€ au lieu de 59,99€

Un classique à tout prix : LEGO City Undercover est sur l’eShop à 4,79€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 15 janvier.

La réputation sur la qualité des jeux LEGO n’est plus à faire. LEGO City Undercover, déjà sorti à l’époque sur Wii U, est un très bon opus qui nous permet d’incarner un policier en pleine recherche d’un criminel notoire. Le jeu de plateformes excelle comme toujours par son humour et ses scènes truffées de références. Nous lui avions mis la note de 8 sur 10 à sa sortie !

Vous pouvez lire notre test ici.

Puzzle Bobble Everybubble!

23,99€ au lieu de 39,99€

Nous terminons avec un petit plaisir coupable : Puzzle Bobble Everybubble! est à 23,99€ au lieu de 39,99€ sur l’eShop jusqu’au 14 janvier.

Le nouvel opus de cette licence culte est de nouveau en promotion pour notre plus grand plaisir. Le jeu de réflexion dans lequel il faut éclater des bulles est addictif, avec un contenu conséquent (une quinzaine d’heures en ligne droite) qui permettra aux anciens comme aux nouveaux de s’amuser sur cet opus. Nous lui avions mis à sa sortie la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.