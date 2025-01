SWORD ART ONLINE: Fractured Daydream est désormais disponible sur Nintendo Switch, vous pouvez lire notre test ici. Ce nouveau jeu de la série propose un mode en ligne permettant de jouer jusqu’à 20 joueurs simultanément. Si vous ne l’avez pas encore essayé, vous aurez bientôt une excellente raison de vous y mettre : la Saison 2 approche à grands pas !

Bandai Namco a confirmé qu’une importante mise à jour sera déployée le 9 janvier 2025, introduisant le contenu de la Saison 2. Cette mise à jour débute avec l’arrivée de Fuuka dans le roster. Ce personnage sera totalement gratuit et pourra être débloqué en progressant dans la quête principale du jeu et en complétant toutes les missions associées.

Comment débloquer Fuuka

Pour obtenir Fuuka, les joueurs devront progresser dans la quête principale du jeu. Ce processus est similaire à celui utilisé pour débloquer les personnages de base. Il faudra terminer toutes les missions principales et télécharger le patch de la mise à jour pour qu’elle apparaisse dans le roster. Une fois débloquée, Fuuka rejoindra les autres personnages Mage, comme Administrator, Eugeo, et Oberon.

Fuuka joue un rôle majeur dans l’histoire principale du jeu. Elle est souvent vue aux côtés de Neige et aide Kirito, Asuna, et leurs alliés à faire face à l’antagoniste principal, Gabriel.

Le trailer de Fuuka

Le trailer met en avant son design et confirme son rôle de Mage. On y découvre également ses sorts basés sur l’eau, qui ajoutent une nouvelle dynamique au gameplay.

Autres changements de la mise à jour

Outre l’ajout de Fuuka, le patch inclura des rééquilibrages pour d’autres personnages. Voici quelques ajustements notables :

Agil , Alice , Heathcliff , Klein , Lisbeth , et Yui bénéficieront d’une augmentation de leur vitesse de déplacement sur le terrain.

, , , , , et bénéficieront d’une augmentation de leur vitesse de déplacement sur le terrain. Certaines compétences spécifiques seront modifiées. Par exemple, la capacité Brave Taunt d’Agil ajoutera désormais un bonus d’attaque.

d’Agil ajoutera désormais un bonus d’attaque. Presque tous les personnages recevront des ajustements, notamment Administrator, Argo, Asuna, Death Gun, Eiji, Eugeo, Fukaziroh, Kirito, Leafa, Lisbeth, LLENN, Oberon, Silica, Sinon, Strea, Yui, Yuna, et Yuuki.

New year announcement! Fuuka will join as an unlockable playable character in season 2 of SWORD ART ONLINE Fractured Daydream after the maintenance on 1/8 10:00 PM PST, 9/1 07:00 AM CET. ❇️Role:

MAGE ❇️How to unlock:

Clear the Main Story Quest Please enjoy #SAOFD in 2025! pic.twitter.com/qRdNcUPQgG — Sword Art Online Video Games (@saogames) January 1, 2025

Un monde unique et une histoire originale

Dans SWORD ART ONLINE: Fractured Daydream, un nouveau système est introduit dans le monde d’ALfheim Online, mais un dysfonctionnement provoque la collision de tous les mondes et de toutes les chronologies. Cela crée un cadre unique et un environnement dangereux pour Kirito et ses amis. Perdus en territoire inconnu, ennemis et alliés s’échangent leurs rôles, des personnages disparus reviennent, et des alliances improbables se forment pour survivre aux dangers de cet univers perturbé.

Le jeu propose une histoire originale avec des personnages appréciés des fans comme Yui, Silica, Klein, et bien d’autres. Il met l’accent sur une expérience en coopération à grande échelle avec cross-play, permettant aux joueurs de s’unir pour des quêtes et des combats épiques.

Modes de jeu variés

En mode solo, les joueurs revivent l’histoire en affrontant des ennemis du passé, en partant à l’aventure et en démêlant les mystères des anomalies pour découvrir la cause de la crise de Galaxia.

En mode en ligne, les joueurs peuvent se regrouper jusqu’à 20 joueurs pour explorer trois types d’activités :