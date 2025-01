1000xRESIST est sorti sur Switch et PC en mai 2024.

Bien que 1000xRESIST ne connaisse pas des ventes phénoménales, ceux qui s’y plongent semblent, pour la plupart, y voir une expérience mémorable et digne d’être célébrée. C’est pourquoi les fans ont été profondément déçus de voir le jeu complètement ignoré dans les nominations des Game Awards 2024.

Cependant, malgré cette déconvenue, une lueur d’espoir a émergé. Depuis son lancement, 1000xRESIST a enregistré des ventes régulières, mais le jeu a connu son meilleur jour de ventes le 1er janvier 2025. Mais qu’est-ce qui a poussé autant de personnes à franchir le pas ce jour-là ? L’équipe de développement semble avoir quelques réponses.

Dans une interview avec Polygon, Remy Siu, fondateur et directeur créatif de sunset visitor 斜陽過客, a partagé son point de vue sur les raisons possibles de ce pic de ventes. Il semble qu’il n’y ait pas un seul facteur déterminant, mais plutôt une combinaison d’éléments ayant contribué à cet engouement.

Siu explique que le bouche-à-oreille a joué un rôle clé dans la décision des joueurs d’acheter 1000xRESIST, mais ce n’est pas tout. Le passage des réseaux sociaux de Twitter à Bluesky a également été bénéfique pour l’équipe et le jeu, tout comme les promotions sur Steam, divers concours, et des collaborations avec des titres de renom comme Balatro. Cela dit, Siu pense que l’absence de nominations aux Game Awards de l’année dernière a pu être l’élément déclencheur. Frustrés par ce manque de reconnaissance, les joueurs ayant adoré le jeu dès sa sortie ont décidé de le promouvoir eux-mêmes.

« J’espère que le bouche-à-oreille continuera à permettre à plus de personnes de découvrir le jeu. Je pense qu’il y a suffisamment de preuves que cela fonctionne vraiment, et cela nous permet de créer plus de jeux à l’avenir. » – Remy Siu