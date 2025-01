NIS America et Nippon Ichi Software ont annoncé que Phantom Brave: The Lost Hero sortira sur Nintendo Switch dans le monde entier le 30 janvier 2025. En attendant, une démo est prévue et sera disponible avant la sortie officielle du jeu.

Dans la vidéo ci-dessous, Kento Jobana, scénariste de Phantom Brave: The Lost Hero, explique le processus de sélection des personnages classiques de Nippon Ichi Software à inclure en tant que caméos invités dans le jeu. Faire le tri entre ceux qui figureront dans le jeu et ceux qui resteront sur la touche n’est pas une tâche facile, mais espérons que Jobana et son équipe ont réussi à constituer un casting digne de ce retour !

#PhantomBrave Scenario Writer Kento Jobana covers the process of deciding which classic Nippon Ichi Software characters to include as guest cameos in Phantom Brave: The Lost Hero.

Will some of your favorites be making an appearance?

Give it a watch and find out! pic.twitter.com/HZ4lClq1zL

— NISAmerica (@NISAmerica) January 3, 2025