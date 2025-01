Akrew prépare son prochain projet, Galactic Getaway, sur Nintendo Switch. Aucune fenêtre de sortie n’a encore été confirmée.

Galactic Getaway est un jeu d’aventure spatiale avec un mode multijoueur. En plus de l’exploration, les joueurs pourront participer à des mini-jeux, personnaliser leurs personnages et bien plus encore.

Voici des informations supplémentaires :

Bienvenue dans Galactic Getaway, l’ultime aventure spatiale pour vous et vos amis ! Vous avez été sélectionné par GG Enterprises pour explorer les confins de la galaxie et créer votre propre colonie planétaire. Faites équipe avec vos amis pour personnaliser votre planète, participer à des mini-jeux palpitants et découvrir la faune spatiale dans ce jeu multijoueur excitant !

Caractéristiques principales