Un jeu Nintendo 3DS qui était en développement depuis environ une décennie semble avoir été officiellement annulé. Nintendo n’a plus soutenu les consoles 3DS, 3DS XL et 2DS depuis des années. Avec le lancement de la Switch en 2017, l’attention de Nintendo s’est portée entièrement sur sa console hybride, entraînant la disparition progressive de la 3DS. Désormais, un jeu tiers qui était encore supposé arriver sur 3DS a officiellement disparu des radars.

Mighty No. 9 : une version 3DS annulée après des années d’attente

Comme l’a remarqué @LonelyGoomba sur X (anciennement Twitter), les précommandes pour la version 3DS de Mighty No. 9 ont finalement été annulées. Sorti initialement en 2016, le jeu se voulait un successeur spirituel des anciens jeux Mega Man. Cependant, le titre a été vivement critiqué par les fans et les critiques, ce qui a conduit le développeur Comcept à abandonner rapidement le projet. Le jeu avait été financé grâce à une campagne Kickstarter, et une des récompenses d’objectifs secondaires était une version 3DS et PlayStation Vita. Bien que ces portages aient été prévus pour 2017, après les versions console, ils ont été retardés indéfiniment pour finalement tomber dans l’oubli.

Fait étrange, les copies physiques de Mighty No. 9 sur 3DS sont restées disponibles en précommande sur Amazon pendant plus de sept ans. Cet état de fait a laissé une petite lueur d’espoir à certains fans, mais avec l’annulation officielle de ces précommandes, il est désormais clair que cette version ne verra jamais le jour. L’abandon de la version 3DS, tout comme celle sur Vita, souligne l’incapacité de Comcept à honorer ses engagements pris lors de la campagne Kickstarter. Néanmoins, compte tenu de la mauvaise réception de Mighty No. 9, il est peu probable que l’annulation de ces versions suscite beaucoup de mécontentement.

Aujourd’hui, Comcept travaille sur Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, prévu sur Switch pour avril 2025, montrant que le studio s’est tourné vers de nouveaux horizons.