La Nintendo Switch est connue pour sa diversité de jeux, allant des chefs-d’œuvre à des titres plus casual. Parmi ces jeux, il y a beaucoup de jeux qu’on n’aurait pas voulu voir. Vous vous souvenez peut-être, nous avions testé avec horreur le jeu Dessert DIY, un jeu de cuisine répugnant dans lequel nous devions notamment préparer de bons petits plats avec des excréments… Ou encore Foot Clinic qui était tout aussi répugnant.

Youpi (non) CrazyLabs revient avec un autre jeu, Dentist Bling, un portage d’un titre mobile populaire (voir ici), tente de s’imposer sur la console hybride. Proposant une expérience basée sur le soin dentaire dans un cadre décontracté et humoristique, le jeu essaie d’attirer un public en quête de détente. Alors, le jeu est-il là juste pour pourrir un peu plus les tréfonds de l’eShop ou sort-il un peu du lot ?

Le jeu est développé par CrazyLabs, un studio principalement orienté vers les jeux mobiles casual. CrazyLabs est connu pour ses titres faciles d’accès et généralement basés sur des concepts accrocheurs et répétitifs. Avec des jeux comme ASMR Slicing ou Soap Cutting, le studio a su séduire un public large sur iOS et Android. Cependant, la transition vers la Nintendo Switch, une plateforme plus orientée vers des expériences variées et immersives, est tout le temps raté.

Avant de commencer ce test, nous devons vous confirmer que le jeu n’est disponible qu’en anglais sur nos consoles. Cependant, cette absence de localisation n’est pas du tout rédhibitoire pour profiter du jeu, qui ne propose que peu de texte.

Dans Dentist Bling, vous incarnez un dentiste chargé de soigner les dents de patients fictifs. Votre mission consiste à retirer les caries, remplacer les dents abîmées, poser des prothèses en or, ou même ajouter des pierres précieuses pour embellir le sourire de vos patients. Chaque action réussie vous rapporte des points et de l’argent, que vous pouvez utiliser pour débloquer des équipements ou améliorer votre clinique.

Le concept repose sur une boucle de gameplay simple et directe, mais qui montre vite ses limites. Le jeu mise davantage sur son caractère décalé et son approche accessible plutôt que sur une réelle profondeur. Malheureusement, l’intérêt du jeu sur Nintendo Switch est limité. Ce type de jeu fonctionne bien sur mobile pour des sessions courtes.

Côté gameplay, on appuie sur A et on vise, peu importe ce qu’on fait, on ne lâche même pas le bouton A pour changer d’équipement et de soin dentaire. Et le tout avec le moins de visée possible. Tout passe, y’a rien à faire. Au moins on n’est pas bloqué par la difficulté du jeu. Les seuls moments où l’on doit un peu viser, c’est lors de la pose de diamants sur les dents (qui fait ça ???). Mais là aussi, ne pas être précis ce n’est pas trop grave, le client est content même si on ne fait pas du tout ce qu’il demande.

Seule petite difficulté, on le remarque après une quarantaine de clients, il y a une jauge de douleur en bas et si on va trop loin dans la douleur, on perd une note sur le client. Note qui ne sert à rien. Le tout doit être exécuté en un temps donné, si le timer est fini, tant pis pour les soins, client suivant. Votre cabinet, qui se meuble peu à peu au fur et à mesure des séances de torture dentaire, vous permettra d’améliorer l’anesthésiant pour faire moins mal au pauvre client, euh patient. Et vous pourrez aussi payer pour augmenter le minuteur de chaque session.

Le jeu étant issu d’un jeu smartphone, il est aussi jouable avec l’écran tactile. Le gameplay peut sembler encore plus simple, mais non. On dirige à l’écran les outils mais la maniabilité au doigt est peu précise et moins convainquante que les sticks analogiques, un comble pour un jeu mobile.

On aimerait vous dire que bande-son de Dentist Bling est à minima générique et peu mémorable, mais ça serait vous mentir, car il n’y a aucune musique. On lance le jeu et paf, premier client, sans un son, sans un menu, rien. C’est aussi austère et vide que les chiffres et les lettres en Pologne (voir ici). Seuls quelques bruitages sont perceptibles à l’oreille, mais bon, ce n’est pas le genre de bruits qu’on aime entendre.

Les graphismes de Dentist Bling sont basiques et reprennent sans grande amélioration ceux de la version mobile. Les modèles des patients sont simplistes, et les animations manquent de fluidité, bien que le style cartoon soit adapté à l’ambiance légère du jeu. La durée de vie de Dentist Bling est extrêmement courte. Avec une boucle de gameplay limitée et sans réelle progression, le jeu devient redondant après quelques minutes. Il n’y a pas d’objectif à long terme ni de contenu additionnel pour maintenir l’intérêt. Car des DLCs il y en a, mais c’est uniquement de la cosmétique ou quelques clients en plus qui ne changent rien, sauf si vous voulez absolument avoir une chaise verte au lieu d’une chaise bleue.

