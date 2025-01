L’ancienne exclusivité PlayStation Vita et RPG d’action Freedom Wars Remastered sera lancé la semaine prochaine sur l’eShop de la Nintendo Switch et si vous prévoyez de télécharger celui-ci, vous serez peut-être intéressé de connaître la taille du fichier.

Selon le site officiel de Nintendo, il nécessitera environ 4,6 Go d’espace libre sur votre console. Si vous voulez une copie physique, l’option actuelle est d’importer la version japonaise. Cette version particulière du jeu sera également disponible en anglais. Outre la version numérique standard, la boutique Nintendo propose également une « Contribution Edition » du jeu. Cette édition comprend le jeu, un Contribution Boost Pack et un Digital Art Book. Cette version vous coûtera 49,99€ au lieu des 39,99€ habituels (ou l’équivalent dans votre région).

La version remastérisée de Freedom Wars comprendra des mises à jour et des améliorations, notamment un « équilibrage du jeu » et des « options de difficulté », ainsi que des ajustements au niveau de la « fabrication et de l’amélioration des armes ». Les graphismes ont également été améliorés et les textures sont en haute résolution. Pour en savoir plus, consultez notre précédent article.