Il y a quelques mois, nous avions testé avec horreur le jeu Dessert DIY, un jeu de cuisine répugnant dans lequel nous devions notamment préparer des bons petits plats avec des excréments… Eh bien le développeur CrazyLabs est de retour avec Foot Clinic, un jeu mobile qui risque de vous donner autant de haut-le-cœur que leur précédente expérience. Porté par les Polonais de QubicGames, le jeu est disponible depuis le 29 septembre 2023 au prix de cinq euros sur l’eShop. Et nous vous l’annonçons dès le début, ce jeu fait partie des expériences que nous aurions préféré éviter.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique en anglais est nécessaire pour jouer à Foot Clinic.

Un jeu à éviter à tout prix

Foot Clinic est un jeu de simulation qui nous permet d’être un podologue qui travaille dans une clinique. Le gameplay est d’une simplicité édifiante et la prise en main est très rapide. À vrai dire, le jeu ne se joue qu’avec le joystick.

Vous aurez des « patients » qui arrivent dans votre clinique et qui vont vous demander d’effectuer des tâches assez étonnantes et qui sont la plupart du temps plutôt loin du métier de podologue.

Vous allez remettre des os en place, mais aussi percer des boutons remplis de pus, s’occuper d’ongles incarnés… des activités répugnantes et qui nous dégoûtent très rapidement du jeu. Il faut dire aussi qu’à chaque action que nous effectuons, le jeu fait exprès de bien insister sur les détails écœurants.

En plus de ces activités de podologue, vous allez aussi avoir, nous ne savons pas trop pourquoi, la fonction d’esthéticien. Vous allez vernir des ongles, raser des pieds à la pilosité très excessive, mais aussi mettre des tatouages.

Nous allons aussi tomber sur des patients qui semblent grippés. Nous allons faire un test salivaire très grossier qui sera toujours positif. Nous devons alors vacciner les gens (vacciner quelqu’un qui est malade, encore une idée bien intelligente !) en les arrosant d’une sorte de produit vitre. Ces patients nous rapportent beaucoup plus d’argent. Il y a aussi les clients VIPs qui rapportent eux aussi une belle somme.

Comme vous le comprenez très rapidement, le jeu, en plus de donner des haut-le-cœur, n’est pas du tout cohérent. Malheureusement, le gameplay est fade et est loin de relever le niveau du jeu.

Vous ne jouez qu’avec le joystick. Vous allez devoir poser des sangsues sur des plaies, limer les ongles, retirer des punaises coincées dans le pied à l’aide de cette seule touche. Autant le dire, le jeu devient répétitif très rapidement, et même si nous débloquons au fil de l’aventure des nouveaux objets, ceux-ci continuent de ne reposer que sur l’utilisation du joystick.

Sans gameplay, sans contenu et juste répugnant

L’argent que nous gagnons permet de personnaliser notre clinique. Personnaliser est d’ailleurs un grand mot pour ce jeu au contenu abyssalement vide. Nous cliquons sur un des trois boutons disponibles (bureau, fauteuil de dentiste (et non de podologue) et une plante) et nous aurons le droit à un objet qui change dans le décor.

Ces changements n’apportent pas grand-chose et nous déçoivent énormément. Il aurait été beaucoup plus agréable de pouvoir aménager soi-même son cabinet de podologie.

Le jeu ne vaut pas du tout ses cinq euros. Il n’est même pas le genre de jeu que nous voudrions tester en free-to-play. Le contenu est beaucoup trop maigre (vous débloquez tous les instruments du jeu en moins de trente minutes) et la politique monétaire est douteuse. Vous voulez encore du contenu ? Payez les DLCs à deux euros qui vous offriront un outil de plus…

Les graphismes sont indécents et nous écœurent au plus haut point. La bande-son qui l’accompagne est aux abonnés absents. Le jeu est entièrement tactile mais pas traduit. Un niveau basique vous sera nécessaire pour pouvoir y jouer.

Conclusion 2 /10 Comme leur précédent jeu, Foot Clinic est une honte absolue qui aurait dû rester dans les tréfonds des jeux mobiles free-to-play. Le gameplay est fade, incohérent et répugnant, le contenu est vide et se termine en trente minutes, et les graphismes nous donnent des haut-le-cœur. LES PLUS Un petit prix LES MOINS Aucune traduction française

