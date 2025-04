Les annonces de la Nintendo Switch 2 sont passées… Déçus ? Heureux ? Pour notre part, nous continuons avec notre article hebdomadaire pour dénicher les meilleures promotions de l’eShop. Au programme pour cette semaine, du classique de la scène indépendante à tout petit prix, avec que des jeux à moins de dix euros !

Cursed to Golf

1,99€ au lieu de 19,99€

Pour la première fois depuis sa sortie en 2022, Cursed to Golf est sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 26 avril !

Ce jeu est une vraie pépite indépendante comme nous en voyons pas souvent. Cursed to Golf réussit habilement à mélanger deux genres de jeux qui semblaient totalement hétéroclites. D’un côté nous avons le roguelike, de l’autre le jeu de golf. Ce duo fonctionne et notre testeur lui avait d’ailleurs mis la note de 8,7 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Dr. Fetus’ Mean Meat Machine

1,99€ au lieu de 9,99€

Une autre pépite indé à deux euros ! Dr. Fetus’ Mean Meat Machine est sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 9,99€ jusqu’au 28 avril.

Dr. Fetus’ Mean Meat Machine se passe juste après Super Meat Boy et propose plus de cent puzzles très réussis ! Avec un prix de seulement deux euros, autant dire que cela vaut le coût ! Notre testeur lui avais mis la note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

9,99€ au lieu de 39,99€

Changement de style avec Story of Seasons: Pioneers of Olive Town qui est disponible sur l’eShop à seulement 9,99€ au lieu de 39,99€. La promotion dure jusqu’au 23 avril.

Pour beaucoup de personnes, notamment chez Nintendo-Town, Story of Seasons: Pioneers of Olive Town est le meilleur opus de la licence. Le jeu de simulation fermière possède un contenu impressionnant, un gameplay addictif, une bande-son réussie, le tout dans une ambiance tout mignonne qui réussit à faire fondre nos cœurs meurtris.

Vous pouvez lire notre test ici, qui n’a plus de note avec le temps mais dont le contenu est très élogieux.

Crypt of the Necrodancer

3,99€ au lieu de 19,99€

Crypt of the Necrodancer est disponible sur l’eShop au prix de 3,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 5 avril, soit demain ! Si le jeu vous intéresse, dépêchez-vous !

Vous aimez le roguelike ? Vous aimez le jeu de rythme ? Voilà un jeu qui mélange les deux ! Crypt of the Necrodancer est une expérience originale, addictive, et même si nous n’avons pas de test dessus sur nos colonnes, nous vous le recommendons vivement ! C’est un jeu que nous avons énormément apprécié, à titre personnels.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

2,49€ au lieu de 24,99€

Concluons avec SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech qui est disponible (comme les autres jeux de la licence) sur l’eShop à 2,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 26 avril !

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech est un très bon RPG deckbuilder avec des combats très stratégiques. Pour ce tout petit prix, vous avez un jeu avec un très bon gameplay, une bande-son et des graphismes réussis, et une durée de vie très intéressante. Notre testeur lui avait mis la note de 8,3 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.