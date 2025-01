Kalypso continue de soutenir la version Nintendo Switch de Dungeon 4 avec un nouveau DLC intitulé Not Another Multiverse, dont la sortie est prévue pour le 14 janvier 2025.

Ce contenu additionnel représente le dernier chapitre des aventures de Thalya et de son demi-frère Tristan, toujours aussi opposés dans leurs valeurs, mais forcés de collaborer. Tristan mettra à profit ses unités héroïques et sa capacité à construire dans le monde extérieur, tandis que Thalya mobilisera ses minions maléfiques pour affronter des donjons souterrains redoutables.

Un aperçu du DLC :

Dans Dungeons 4 – Not Another Multiverse, Tristan ouvre un portail… et provoque une véritable catastrophe. Cherchant désespérément de l’aide contre le Mal (ah, quelle ironie !), ce demi-frère un peu trop intrépide tombe sur le sinistre Murky Portal et décide de l’ouvrir. Résultat : Tristan et Thalya se retrouvent piégés dans un multivers où les habitants démoniaques et monstrueux ne les supportent pas, ni l’un ni l’autre.

Le seul moyen de s’en sortir ? Une alliance improbable entre le Bien et le Mal. Mais tout cela soulève une question intrigante : lorsque le Mal combat le Mal et s’allie avec le Bien, le Bien devient-il Mal ? Cette aventure promet d’explorer ces dilemmes tout en vous lançant dans une nouvelle campagne exaltante.

Caractéristiques principales :