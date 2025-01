Au Japon, Nintendo a commencé à partager le Top 20 mensuel des jeux pour la Nintendo Switch sur son site web.

Le Top 20 ci-dessous répertorie les jeux les plus vendus sur le Nintendo eShop en décembre 2024, et couvre uniquement les téléchargements payants du Nintendo eShop et du My Nintendo Store au Japon. Voici le dernier Top 20 mensuel des logiciels sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch au Japon, couvrant la période allant du 1er au 31 décembre 2024 :

01./02. [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo) [17.10.2024] {7,100 Yen}

02./03. [NSW] Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018] {2,750 Yen}

03./13. [NSW] The Exit 8 (PLAYISM) [17.4.2024] {470 Yen}

04./14. [NSW] Platform 8 (PLAYISM) [28.11.2024] {470 Yen}

05./01. [NSW] DRAGON QUEST III HD-2D Remake (Square-Enix) [14.11.2024] {7,678 Yen}

06./05. [NSW] Suika Game (Aladdin X) [09.12.2021] {240 Yen}

07./00. [NSW] Okami HD (Capcom) [09.8.2018] {3,046 Yen}

08./00. [NSW] WRC Generations – The Official Game (3goo) [15.12.2022] {5,280 Yen}

09./11. [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom) [26.3.2021] {3,990 Yen}

10./00. [NSW] Stardew Valley (ConcernedApe) [11.1.2018] {1,480 Yen}

11./08. [NSW] Overcooked! Special Edition (Team17) [12.10.2017] {2,150 Yen}

12./00. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo) [29.4.2022] {4,300 Yen}

13./16. [NSW] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo) [26.9.2024] {7,600 Yen}

14./20. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017] {6,578 Yen}

15./00. [NSW] Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer (Imagineer) [05.12.2024] {6,578 Yen} / NEW

16./00. [NSW] Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018] {3;960 Yen}

17./12. [NSW] Core Keeper (Fireshine Games) [17.10.2024] {2,310 Yen}

18./15. [NSW] Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Square-Enix) [24.10.2024] {6,820 Yen}

19./00. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018] {7,920 Yen}

20./19. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020] {6,578 Yen}